¡Adiós, contouring! Aterriza el K-Makeup

El K-Makeup o, lo que es lo mismo, el maquillaje al estilo de las idols coreanas ha llegado para quedarse. Ya conocemos su mágico ritual de belleza nocturno y sus famosas mascarillas. No solo las conocemos, ¡las adoramos!

Pues bien, ¿qué tiene de especial el maquillaje K? Básicamente, consiste en decir adiós al impostado juego de luces y sombras que defiende el contouring y dar paso a un estilo aniñado, favorecedor, basado en tonos pasteles y puntos de luz sutiles pero eficaces.

Coloretes, sombras y labiales en tonos rosas y melocotón. Un poco de tostado y buenas dosis de iluminador. Desde Miin Cosmetics, distribuidoras de las mejores marcas de cosmética coreana, nos cuentan:

Tanto los coloretes como los iluminadores se pueden aplicar con brocha, como toda la vida, o duplicar su intensidad aplicándolos con esponja sobre las mejillas y la nariz, como hacen en Corea.

Te vamos a enseñar una bonita selección de paletas que traen lo necesario para recrear estos looks de moda K. Que sepas que puedes aplicar los tonos mezclados o cada color por separado. En ese caso, la pauta del maquillaje K-Makeup es:

Ahora que ya conoces esta nueva tendencia, ¿te gustaría comprar una paletita de maquillaje adhoc? Elige en la selección de paletas colorete-tostado-iluminador que hemos hecho para ti:

Polvos de colores

IT COSMETICS Confidence in Your Glow en armonía Instant Nude Glow (34,95€) Paleta de colorete, polvo bronceador e iluminador muy luminosos gracias a la tecnología Drops of Light.