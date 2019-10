Pásate a los discos desmaquillantes lavables

Toda beauty victim que se precie de serlo sabe que desmaquillarse al terminar el día es una rutina imprescindible. Innegociable. Indispensable. Insustituible. Infumable, lo sé.

Retirar el maquillaje y el sudor, suciedad y contaminación adherida a la piel durante el día da una pereza mortal así que, ¿por qué no afrontarlo con mirada positiva?

Concíbelo como un momento solo para ti, de autocuidado, en el que disfrutar de las texturas y perfumes de productos que te gusten, ayudada de tejidos suaves que quiten hasta el último resto de suciedad, al tiempo que te dejen una sensación limpia y fresca antes de dormir.

Cuando la piel se limpia y se deja libre de impurezas, puede mantenerse sana y que, de esa forma, los ingredientes de las cremas y sueros penetren y hagan su efecto en ella.

La limpieza facial está en auge

Bálsamos, espumas limpiadoras, leches, aceites, cepillos sónicos, muselinas de algodón y un sinfín de ayudas hacen que el desmaquillado diario sea fácil y eficaz.

El mercado de la limpieza vive un momento bollante y, muy influido por la moda de la doble limpieza japonesa, lanza cada día productos en diferentes formatos y texturas, para que ninguna mujer pueda decir que no existe el desmaquillante que se adapta a su gusto o sus necesidades.

Un gesto por la sostenibilidad

Para aquellas más preocupadas con la sostenibilidad de lo que consumen, se impone un producto bastante poco extendido pero que, desde hace unos meses, puebla tiendas de cosmética ecológica (y también convencional) a todo lo largo y ancho de Internet. Hablo de los discos desmaquillantes lavables y, por tanto, reutilizables.

Vienen a sustituir los algodones de usar y tirar que hemos tenido toda la vida en el tocador en forma de disco o bola. Los discos lavables reutilizables son respetuoso con el Medio Ambiente en la medida en que sustituyen productos de un solo uso que, dependiendo de su composición, no son biodegradables o, al menos, tardan mucho en degradarse.

Los discos de algodón convencionales no son un peligro ecológico per se, como sí lo son las toallitas desechables, verdadera pesadilla para las redes de saneamiento, pero son objetos de usar y tirar que no tienen cabida en la era del reduce, reusa, recicla.

Aunque terminan degradándose (si en su composición solo llevan algodón, sin presencia de microplásticos), millones de ellos van cada día a la basura orgánica y su destino es el vertedero… y, después, el mar.

Por ello, conviene reducir su uso todo lo posible y, para ello, el mercado propone sustituirlos por discos hechos de tejido, normalmente fibra de algodón o de bambú, que ayudan a eliminar suavemente el maquillaje de ojos y labios.

Atenta al material con el que están elaborados porque, como en todo, puede ser de muy variada calidad. Elige siempre los que te resulten más suaves, dado que la zona del ojo es delicada y una textura rugosa puede provocar irritación en la piel.

Puedes confiar en su efectividad como ayuda para limpiar, ya que pueden usarse, al igual que los desechables de algodón, con cualquier tipo de desmaquillante que no haga espuma: bálsamo, leche, aceite o agua micelar.

Algunos, aunque no todos, también sirven para aplicar tónico y loción aunque nuestra recomendación es que estos productos los apliques con los dedos para efectuar un suave tecleteo que favorezca la absorción y, por otro lado, no desperdiciar producto que muchas veces absorbe la fibra y ahí se queda.

Cómo se cuidan los discos lavables

Justo después de usarlos, es importante lavarlos correctamente y asegurarte que se secan bien en un lugar donde no les caiga polvo u otro tipo de suciedad.

¿Qué es lo ideal? Tener siete discos y usar uno limpio cada día. Lavarlos el sábado y tenerlos listos para la semana.

De vez en cuando conviene lavarlos en lavadora a 40 grados para eliminar los microbios. Para que no sean engullidos por la lavadora y vayan a vivir al mundo paralelo donde se encuentran todos nuestros calcetines desparejados, usa una bolsita de algodón.

Puedes meter los discos dentro de ella antes de introducirlos en el tambor de la lavadora. Muchas marcas venden discos y bolsa en el mismo pack.

Ahora elige tus discos desmaquillantes lavables reutilizables en la selección que hemos hecho para ti:

