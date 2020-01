Flora La Viajera y sus perfumes favoritos

Cuando no está en la tele poniéndonos solecitos o alertándonos de no olvidar el paraguas, Flora González (Andújar, 1985), la chica del Tiempo de Mediaset, está haciendo o deshaciendo una maleta.

Viajar es su pasión; todo su tiempo libre se va en planear escapadas.

Hace unas semanas, contaba en Instagram que su pasión por los viajes va íntimamente unida a la que siente por los perfumes. Y no porque le guste comprarlos a modo de souvenir, sino porque cuando planea qué se llevará al viaje, incluye una fragancia que será una de las cosas que le ayudará a construir los recuerdos de lo ocurrido en cada destino.

“Me encanta asociar experiencias a olores porque la memoria olfativa es mágica, te hace viajar con solo cerrar los ojos“, decía en una foto de su feed en la que hablaba de cómo el perfume Wonder de Aristocrazy siempre le recordará a Tailandia.

Esa asociación que hacía Flora de perfume con experiencia vital me recordó a una vez que la actriz Natalia Verbeke (Buenos Aires, 1975) me contó cómo elegía un perfume diferente para cada uno de sus personajes.

“Me ayuda a construirlo, saber qué tipo de mujer es, cómo vive, cómo siente…”

Movida por la curiosidad, quise saber qué más perfumes tenía Flora asociados a destinos y me puse a los teclados para preguntarle. Descubrí que es una chica fiel (a Jean Paul Gaultier) a la que le gusta tener escarceos olfativos cuando está fuera de casa.

¿Quieres saber más? Aquí están sus respuestas:

¿Cuál fue la primera vez que elegiste un perfume especial para un viaje?

En septiembre de 2008, para una escapada a París. Íbamos con equipaje de mano, así que tuve que llevar un frasquito de pequeño del perfume Fuel for Life, de Diesel.

Era una de mis primeras escapadas tras haber terminado la carrera y recuerdo esa época de incertidumbre con mucho cariño. Todo era nuevo, tenía un vértigo horroroso por el siguiente paso, recuerdo mucho esa sensación de libertad y de tener todo por delante aún sin definir.

Como estuvimos bastantes días, el perfume se me acabó, así que para el siguiente viaje tuve que escoger otro frasquito.

Después vendrían más… ¿Los recuerdas?

¡Por supuesto! A mí Roma me huele a Viva la Juicy, Praga me huele a Flora by Gucci, Lisboa a First edition of Van Cleef & Arpels, Tailandia a Wonder de Aristocrazy, Filipinas a Blu Mediterráneo de Aqua di Parma…

¿A qué huele la primera escapada que hiciste con tu amoruco?

La primera vez que viajé con él fue a Oporto. Fue un viaje muy especial, sin duda, porque nos estábamos conociendo y esos primeros instantes de relación son siempre maravillosos. En esa maleta metí Mon Guerlain (que es dulce y sexy)

¿A qué huele un viaje con tus hermanas?

¡Lo de mis hermanas con los perfumes es increíble! Sobre todo, Nati, parece que se los bebe, no le duran nada (risas).

Así que, más que mis perfumes, siempre predomina el de Nati, que es Agua de Loewe. El de Andrea es Yes I am de Cacharel.

¿A qué huele cuando vuelves a casa, Andújar?

Al Agua de Colonia de Álvarez Gómez. En el baño de mi casa siempre hay un bote gigante que vamos utilizando todos cuando nos duchamos o nos lavamos las manos.

Mi madre huele al Aqua Allegoria Bergamota de Calabria de Guerlain. Mi padre, a cualquier fragancia fresquita, le marean mucho los perfumes.

¿Recuerdas el perfume al que has sido fiel más tiempo?

Sí, desde 2009 soy fiel a todas las versiones de Jean Paul Gaultier Classique. Me encantan las ediciones de verano, que son más suaves, y también tengo una de las potentes, creo que es la esencia de perfume, que reservo para ocasiones más especiales.

De ella me encanta tanto el olor como el diseño. Empecé a utilizarla cuando María Fernández Miranda (entonces directora de belleza de Yo Dona) me la regaló al comenzar mis prácticas en la revista. Desde entonces colecciono los frascos.

¿Recuerdas cuál fue tu primer perfume?

De mi adolescencia recuerdo unas colonias que se llamaban Sal y Pimienta, eran dos frasquitos. Utilizaba Sal, que era fresquita, para ir al instituto y Pimienta, un poco más dulzona, para salir con las amigas. Ese es el primer recuerdo que tengo. Luego llegaron Gucci Rush 2, Ultraviolet, Hot Cuture…

