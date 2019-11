Paula Echevarría se corta la coleta

Renovarse o morir. Así entiende Paula este cambio y así lo ha contado a sus casi tres millones de followers en Instagram. Embajadora de una marca capilar, su pelo pantene llevaba sin refrescarse un tiempo.

Sin ser un cambio demasiado radical, la actriz ha elegido un corte que los expertos defienden como versátil, favorecedor y moderno. Y es que, a pesar de ser invención del mítico Vidal Sasoon, el lob (o long bob) es un estilo que no para de reinventarse y que hoy vive un auténtico revival.

Para este corte, Paula se ha puesto en manos de la estilista María Baras, hija de la famosa Cheska y actual directora del Salón Cheska en Madrid, quien ha definido este corte como “midibob con capas invisibles”. Viene a ser lo mismo que el lob, es decir, una media melena. Que no es un bob y tampoco es una melena larga.

Después de 13 años desde nuestro primer rodaje con Pelo Pantene, ¡es el primer cambio de look! ¡Y no lo hemos podido disfrutar más! (María Baras, estilista encargada del nuevo look)