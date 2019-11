Dulceida, diseñadora de maquillaje

Cada vez son más habituales las colaboraciones entre celebrities y firmas del sector textil o de la belleza para diseñar una colección cápsula o algún producto especial en exclusiva.

Sin ir más lejos, hace pocos días pudimos conocer los diseños de la última colección de Gigi Hadid para Reebok, de igual modo que poco antes hicimos lo propio con los de Alexa Chung para Superga. Pero si hay una unión de talento e imagen de marca potente en el mercado español de todas las que hayan sido presentadas últimamente, esa es la colección de Dulceida con Primark.

Pues bien, la influencer parece que le ha cogido el gusto a esto de diseñar, ya que acaba de anunciar su nuevo proyecto: ¡ha diseñado una paleta de seis sombras para M·A·C!

Siguiendo los pasos de Millie Bobby Brown, que primero presentó su colección para Converse y más tarde su vinculación a la firma de joyas Pandora, Dulceida también repite experiencia, aunque a diferencia de la actriz ella se ha decantado por el mundo del maquillaje.

La catalana es una apasionada de la belleza; no en vano suele recomendar maquillajes para ocasiones especiales, como cuando compartió diferentes propuestas para el penúltimo Halloween o como cuando copió uno de los looks beauty de la exitosa serie Euphoria el pasado verano.

Por eso, se ha mostrado tan exultante de felicidad en las palabras que ha escrito en Instagram junto a la imagen principal del lanzamiento de la paleta de sombras que ha diseñado para la marca de origen canadiense para la que ya creó su propio labial hace unos meses.

No me lo creo, por fin” o “Qué emoción” han sido algunas de las expresiones elegidas por la empresaria para expresar su alegría por poder presentar este producto exclusivo que ya se puede adquirir en la tienda on line de la firma.