Una paleta, tres sombreados… y algo más

Presentada en Madrid y en Barcelona la paleta que Dulceida ha ideado para M·A·C, queremos compartir contigo los tres looks que el director artístico de la marca, Baltasar González Pinel (o Balta, como le conocen en confianza), nos ha enseñado para sacarle el máximo partido.

Se trata de dos sombreados en dos intensidades distintas y un tercer look con el eyeliner de Dulceida.

Ya te contamos que los seis tonos de la gama nude que la componen, que van desde el negro hasta el Nylon (casi blanco), pasando por un par de tostados e incluso un guinda, además de ser los favoritos de la bloguera, han sido elegidos con la intención de ser perfectos para cualquiera de nosotras, para cualquier evento y estilo.

Balta nos explicó paso a paso tres maquillajes diferentes utilizando esas tonalidades, desde el más suave, hasta el más intenso en el que incorporamos el eyeliner con el que solemos ver a la bloguera marcar sus ojos.

Pensarás que no es fácil conseguir el mismo resultado que un experto maquillador, pero te aseguramos que gracias a la alta pigmentación de estas sombras y los consejos de Balta, la experta maquilladora vas a ser tú. ¡Vamos allá!

Empezamos por el más sencillo y discreto. Necesitarás la paleta de Dulceida y un pincel suave difuminador.

Este pincel difuminador 224S Tapered de M·A·C (27,45). Cómpralo aquí.

Paso a paso:

Solo han hecho falta cuatro pasos y ya tenemos un maquillaje muy natural con tonos neutros.

Sobre el maquillaje anterior, añade un par de pasos más, que te resultarán igual de manejables.

En palabras de Balta todo suena mucho mejor, porque a la explicación le va añadiendo anécdotas muy graciosas que hacen que escucharle sea muy ameno, además de verle trabajar; es una maravilla cómo maquilla.

Él mismo compartió un secreto que te va a venir muy bien: pierde el miedo a maquillarte con pinceladas, que no te quede uniforme, la riqueza está en que se aprecien diferentes tonos e intensidades. “Como los pintores impresionistas”, según él.

Paso a paso:

¡Et voilà! Solo dos pasos más, y tu mirada ya dice algo más.

No trates de corregir defectos. Cada una tiene una forma de ojos y unos rasgos, no se puede siempre encajar en los moldes de belleza establecidos… Se trata de destacar la propia belleza, y así conseguir un maquillaje aún más natural, sin efectos raros como, por ejemplo, intentar camuflar por norma unos ojos redondos para hacerlos parecer almendrados. Si esa técnica te gusta y te favorece, ¡adelante! Pero no lo hagas por encajar” (Baltasar González Pinel)