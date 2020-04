Alba Miró: “Con el maquillaje busco el equilibrio entre la elegancia y el impacto”

Alba Miró abrió a los 13 años su cuenta de Instagram. Ahora tiene 20 y 128.000 seguidores. Combina sus colaboraciones como influencer en moda y belleza con sus estudios de publicidad, relaciones públicas y márquetin en Barcelona.

Hoy nos cuenta cómo se cuida y sus secretos a la hora de maquillarse:

¿Cómo has llegado hasta aquí?

Casi por accidente. Cuando empecé, el mundo de los influencers aún no estaba muy desarrollado y he ido creciendo a la par que todo este nuevo trabajo.

¿Te cuidas mucho la piel?

Soy una loca del skincare porque hace un tiempo tuve problemas de acné y eso me creó muchas inseguridades, así que siempre he tenido clara la importancia del tratamiento. Además, pienso que una piel bonita, luminosa y saludable es lo que te hace, de verdad, estar guapa.

¿Cómo es tu rutina de cuidado?

Me lavo la cara, mínimo, por la mañana y por la noche y, a veces, hasta tres veces al día. A continuación, me pongo tónico. De día, uso una crema ligera y, por la noche, una más hidratante.

¿Visitas habitualmente los centros de estética?

Me pongo en manos de profesionales para hacerme de vez en cuando limpiezas de cutis, aplicación de mascarillas… Pero todavía soy muy joven y creo que saturar la piel no es bueno.

Cuando te maquillas, ¿dónde te detienes más? ¿A qué le das prioridad?

En mi día a día no suelo ir maquillada pero, cuando lo hago, lo que más trabajo es la piel. Creo que es lo más importante y me gusta darle un acabado luminoso. El corrector y el iluminador también son básicos para mi. Si tengo un evento, me pongo un primer y, tras la base, me hago contouring con polvos para destacar los volúmenes del rostro. Por último, me aplico un poco de colorete en tono melocotón.

En los ojos y los labios ¿juegas mucho con el color?

Para mí el maquillaje es un accesorio más. Mi forma de vestir es más bien sobria, y el makeup me funciona como ese toque que te hace sentir diferente. En este sentido, he empezado a utilizar mucho color en los ojos, me atrevo con eyeliners de tonalidades pop, pero siempre buscando el equilibrio entre la elegancia y el impacto. Para los labios me gusta mucho el efecto gloss y, aunque un rojo es siempre una apuesta segura, últimamente me siento más cómoda con tonos nude.

Salta a la vista que las uñas también son importantes en tu look…

Va por épocas. He tenido un tiempo de llevarlas naturales completamente, sin maquillar. Pero también me gusta el nail art extravagante y utilizarlo para llamar la atención, como una seña de identidad.

¿Qué importancia le das al cabello?

Todos los detalles cuentan, porque hablan de ti y contribuyen a esa primera impresión que das y que es importante. Si llevas la cara lavada y simplemente hidratada, pero luces el pelo limpio y sano, no necesitas más. De pequeña lo tenía muy rizado y llevo años haciéndome un tratamiento de queratina que ha mejorado la calidad de mi pelo.

Las cejas son algo que nunca dejas al azar…

Llevo siempre un fijador en el bolso y simplemente me las peino, pero eso cambia totalmente mi expresión. Mi truco no makeup literal es peinarme las cejas e hidratarme bien la cara y los labios.

SOBRE RETOQUES

“Muchos me preguntan si me he operado de algo. De momento, no. Es muy importante aceptarse, pero también identificar nuestras inseguridades y trabajarlas. Si hecho esto, crees que cambiar algunos aspectos de tu físico te va a hacer más feliz, adelante”, asegura Alba, que añade:

Por otro lado, me da un poco de miedo la sobreexposición que hay en las redes sociales con este tema. Es importante normalizarlo, no tiene que ser tabú, pero hay adolescentes que pueden estar viendo las operaciones como una solución rápida a sus inseguridades. No debe tomarse a la ligera. Ha de ser una decisión muy pensada”.

