5 bases de maquillaje para pieles con tendencia al acné

Hace varias semanas que estamos pensando en hacer un post sobre cómo maquillar una piel con tendencia al acné porque, ahora mismo, esa piel es la de todas nosotras.

El uso constante de mascarilla está provocando la aparición de granitos y comedones en mujeres que nunca los habían sufrido.

Además de lavar la mascarilla correctamente, cambiar el filtro solar por uno más adecuado a la piel con acné, revisar la rutina de belleza y usar todo aquello que está a nuestro alcance para minimizar los granos y ocultarlos eficazmente, hay cosas que pueden hacerse si quieres seguir maquillándote.

Existe un producto de maquillaje y una forma de aplicarlo (y de eliminarlo) que es más adecuado cuando la piel acusa acné. No solo porque lo cubre de forma eficaz, sino porque, al mismo tiempo, está consiguiendo que no vaya a más –y en algunos casos, tratándolo-.

El maquillaje para pieles con tendencia al acné puede (y debe) ser compatible con todos esos productos seca-granos que realmente funcionan. Solo hay que saber cómo y en qué orden se aplican ambos productos.

Ahora bien, a lo importante: hoy aprenderemos qué buscar y qué evitar en las bases de maquillaje especiales para pieles con acné, granitos e imperfecciones.

Cuando pienses en cómo maquillar bien una piel con acné, no olvides tener en cuenta que más importante que maquillarla es desmaquillarla. La suciedad, las bacterias y las células muertas cutáneas pueden bloquear los poros y promover la aparición de nuevos granitos. El maquillaje encima de todo ello solo empeora la situación”.

Es importante, antes de aplicar una de estas bases de maquillaje, que la piel esté (por supuesto, limpia) perfectamente hidratada. Es un error bastante extendido pensar que la piel grasa o con tendencia a acné no necesita crema. Eso sí, que sea de las denominadas oil free o en formato gel. Piensa también que, antes de empezar a maquillar, hay que esperar a que la crema hidratante se absorba correctamente.

Aunque creas que este consejo se aparta de la temática del post, es más bien al contrario. Es el principio de los principios. Todas las pieles –pero, más aún, aquellas que presentan granitos- deben estar a salvo de las bacterias y polvo que acumulan las brochas de maquillaje (si no las limpias correctamente y con la frecuencia necesaria). En este post te recomendamos las diferentes formas para limpiar los pinceles de maquillaje.

Si crees que no vas a ser capaz de mantener tus brochas y esponjas perfectamente limpios, usa los dedos. Te lavas bien las manos antes y después y listo.

Ahora que ya sabes qué tiene que tener una base de maquillaje para ser adecuada en una piel con tendencia al acné, elige en la selección que hemos preparado para ti:

THE BODY SHOP Matte Clay Skin Clarifying Foundation (13€). Combate los granitos, es vegana y está disponible en 12 tonos. Es ligera pero ofrece cobertura mate.

Buen precio

YVES ROCHER Super Mat Cero Brillos (10,14€) Gracias a su textura no grasa con acabado en polvo, consigue una piel mate y aterciopelada sin efecto máscara. En seis tonos. Fórmula no oclusiva y no comedogénica.