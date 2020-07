Tenemos que hablar del blunt bob

Llevamos unas semanas escuchando hablar de él. Desde el catálogo de primavera-verano de Zara venía pisando fuerte y los peluqueros corrieron a analizarlo ¡y a copiarlo!

El término blunt bob es en realidad “blunt bob cut” y surge de las palabras inglesas blunt (directo) y cut (cortar). Además, se le suma el término bob, que es la melenita corta que surgió en los años 20 y que conoces de memoria.

En cuestión de tendencias, el blunt bob es un (no tan nuevo) estilo capilar realizado mediante cortes secos en el cabello que busca conseguir un corte recto con un trazado muy preciso y de bordes limpios. Así, las puntas quedan bien alineadas sin ningún degradado para crear un peinado con un aire muy gráfico.

Ideal para pelo fino

Se trata de un corte de pelo maravilloso para verano, muy versátil y que se puede adaptar a todas las mujeres, sea cual sea su estilo.

Algunos estilistas lo defienden, sobre todo, para pelo fino ya que una melena muy gruesa o encrespada no podrá lucirlo en clave “wash and wear” y, por el contrario, precisará de una sesión de cepillo y secador que le restará parte de su encanto.

Que no convenga al pelo encrespado o con mucho volumen no significa que esté reservado al pelo liso. De hecho, desde Jean Louis David aclaran que es un corte que aporta carácter a las melenas lisas pero, por otro lado, estructura los rizos de forma astuta.

Hablamos de blunt bob y lo definimos mejor gracias a María Baras, directora artística de Cheska y estilista de Pantene:

“Es un corte recto a la mandíbula, con la nuca ligeramente más corta y que crea un ángulo hacia la mandíbula”. A lo que David Lesur, director de formación de David Künzle, añade: “No deja de ser el carré de toda la vida pero dos centímetros por debajo de la mandíbula, sin capas, y con las puntas desfiladas, que quedan muy bien con navaja siempre que se pueda (no sería el caso de pelo muy rizado o fosco)”.

7 claves del blunt bob

No favorece a todos los tipos de rostros; es perfecto para facciones dulces y rostros finos Se puede llevar tanto en liso como en ondulado o rizado, siempre y cuando se controle el volumen Aunque es perfecto para que parezca que hay más materia si tienes el cabello fino, debes tener cuidado si tu melena es gruesa y densa Su diseño geométrico resulta muy sexy al dejar el cuello despejado Estiliza muchísimo Tiene tendencia a aportar pesadez al cabello, así que puede aligerarse entresacando progresivamente en la zona de la raíz -en vez de en las puntas- para alcanzar el justo equilibrio al cabo de unos meses Para el verano es estupendo porque se asienta tal cual, y no necesita ni peinarlo

Muy en tendencia

Desde Treatwell, plataforma de reserva de los mejores salones de belleza, donde siempre están al quite de las tendencias, nos cuentan que es el corte estrella elegido por las que buscan un cambio de look y no pasar calor en verano.

“Proponemos decorarlo con pasadores XL o moñitos noventeros, dos micro-tendencias que siguen en auge”, apuntan.

Dependiendo de la ocasión, podemos transformarlo y darle un toque grunge y desenfadado, o bien optar por algo más glamuroso y sofisticado” (David Lesur)

Personaliza tu blunt bob

David Lesur nos guía:

Es perfecto para afilar una cara ovalada pero también para mujeres de rasgos más marcados y duros, si lo dejas más largo.

Para un rostro redondo, cuadrado o alargado, se ve igualmente bien ya sea en corto, largo, desfilado, degradado, con flequillo recto o largo y en diagonal, con o sin raya.