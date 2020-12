Salva tu sonrisa de la Navidad

Durante el periodo de las navidades, las caries aumentan un 50 %. Podrías pensar que es debido a que tomamos mucha cantidad de azúcar, el gran enemigo de nuestros dientes, pero no solo es por eso.

Hay ciertos alimentos y bebidas, típicamente navideñas, que deterioran las piezas dentales y el esmalte. Hoy conocerás cuáles son y, en boca de los dentistas, sabrás de qué nos alertan para que las fiestas no deterioren nuestra sonrisa.

El decálogo a seguir para que la Navidad no estropee tu dentadura es del Dr. Iván Malagón, odontólogo y dueño de su propia clínica en Madrid y consiste en estos puntos:

El turrón duro puede llegar fracturar los dientes, así como destrozar los empastes y dañar los trabajos de ortodoncia.

Los turrones blando y de chocolate son los que contienen más cantidad de azúcar.

Las golosinas, pegajosas y blandas como fruta escarchada, además de ser una bomba de azúcar, crean muchos problemas de inflamación de encías en los niños y adultos que llevan aparatos de ortodoncia.

No olvides, ante todo el consumo de azúcar de estos días, que las bacterias productoras de caries se nutren especialmente de los alimentos ricos en azúcares.

Cócteles y otras bebidas con azúcar: Consumir en exceso bebidas azucaradas puede llegar a ser muy agresivo para los dientes, dañando gravemente el esmalte.

Evita beber bebidas carbonatas o zumos ácidos (naranja, limón o pomelo). Este tipo de bebidas descalcifican el esmalte de tus dientes y provocan un desgaste prematuro.

El vino tinto (al igual que el café y el té), pueden teñir el esmalte.

De los vinos, el blanco y el champán son los más agresivos para el esmalte y para el cemento de la raíz dental.

Aunque no sea un alimento y no sea navideño, no podemos dejar pasar la oportunidad de alertar sobre cigarrillos y puros. El tabaco -y el acto de fumar- son el gran enemigo de la salud y de nuestros dientes: provoca pérdida en la permeabilidad de las mucosas, es decir, disminuye la oxigenación de todo tejido, lo que provoca un envejecimiento prematuro y deteriora la salud de los tejidos que rodean al diente”.