¿Quieres comprarte el look de Marta Nieto en los Premios del Cine Europeo?

En una de las noches más importantes de su carrera, Marta Nieto supo que deslumbraría en la Gala Virtual de los Premios del Cine Europeo si se ponía en manos de la maquilladora Natalia Belda (que usó productos Giorgio Armani Beauty).

Con esta aparición espectacular, la actriz española -que finalmente no pudo hacerse con la estatuilla a Mejor Actriz- lució un look de belleza que bien puede inspirarnos para las próximas cenas de Navidad. Sea con los más allegados o vía Zoom, no hay que dejar de lado que son noches especiales y hay que ponerse bien guapa.

Sumando enteros a su estilismo de mono “joya” made in Giorgio Armani y joyas de Tous, el look de belleza incluía una bonita coleta baja y tirante y un maquillaje altamente favorecedor.

Es un maquillaje totalmente alineado con el estilo Armani, es decir, natural pero con un labio subido y un rubor de tono invernal más un ojo marcado y bien iluminado” (Natalia Belda, maquilladora)

El maquillaje de Marta, en 5 pasos

Para dar un acabado de piel ligera con aire de primavera, Natalia ha usado una base de acabado muy ligero en la piel de Marta que aporta uniformidad y un acabado perfecto. Como colorete, un rosa intenso, ideal para invierno. Después, un ligero toque de polvos en los pómulos para contornear y marcar esta parte del rostro. La sombra de ojos es de un tono marrón en mate y lo usa para marcar la cuenca. Después, otra sombra en un tono dorado luminoso para dar luz al párpado. Los labios, en nude rojizo, con un acabado mate para dar un toque natural a los labios marcándolos sutilmente.

Ahora que ya conoces sus claves principales, ¿quieres comprarte este look? Sabemos todos y cada uno de los productos que se usaron en su maquillaje:



