Cómo se cuida una estrella confinada

Es muy importante en estos días sentirse limpia, cuidada y guapa. Así concluía la actriz Amanda Seyfried (Allentown, Pensilvania, 1985) el programa “Getting ready with Lisa Eldridge” que tuvo lugar el jueves por la tarde en Instagram.

La entrevistadora, Lisa Eldridge, maquilladora y directora creativa global de Lancôme, quiso conectar desde su salón con la actriz de Mamma Mía (entre otros éxitos), también embajadora de la marca francesa.

Con el perro subiéndose encima de ella y pisándole el cable que conectaba el móvil y grababa todo lo que decían, compartieron anécdotas y trucos de belleza en directo.

Tras comentar la situación actual y destacar todas las cosas buenas que, como sociedad, nos está provocando esta pandemia, la maquilladora pregunta a la actriz cómo se está cuidando durante el encierro.

Este es el primer vídeo en directo que hago. Ni siquiera me conecto por Zoom con nadie, por eso no me maquillo cada día”

Esto contaba la actriz americana, que también admitió que cuando lo hace, cuando se maquilla, lo hace de una manera muy determinada:

“Uso muy pocas cosas. No me hace falta mucho maquillaje porque ahora tengo la piel muy en forma”, aclaraba. Y añadía: “Será porque no estoy cogiendo aviones ni levantándome a las 3 para rodar”.

El maquillaje de Amanda Seyfried:

1. Me pongo un poco de base de maquillaje, sobre todo en los párpados y también en la zona de las ojeras. Lo extiendo con los dedos bien para que quede luminosa.

2. Un toque de máscara de pestañas Hypnôse de Lancôme, sin rizar antes las pestañas. Me gusta el efecto que crea en la mirada la línea que dibujan cuando están rectas.

3. Me peino las cejas.

4. Mi look favorito ahora mismo es: nada en los ojos, todo en los labios. Me encantan los labiales de tono rojo-anaranjado. Sean mate o brillante.

Todo esto y un top mono. ¡Debajo llevo el pantalón de chándal!”

Entre sus barras de labios favoritas están el tono Orange Sanguine de la barra Drama Matte Intense de Lancôme.

Su truco para aplicarlo es: un poco en el labio inferior, juntar los labios y pasar la yema del dedo.

Lisa Eldridge, maquilladora de enorme éxito, le da un truco para un labial frambuesa: Puedes crear el efecto “tinte” si pones un poco de color en la yema de los dedos, lo calientas bien, frotando unos contra otros, y lo aplicas a toquecitos en la zona de las mejillas.

Amanda lo prueba y le encanta el resultado. “¡Ya estoy lista para ir a ningún sitio!”, bromea.

Cómo se cuida la piel Amanda

La actriz relata la rutina que está siguiendo: “Aunque no salga, mantengo mi rutina de limpieza y sérum. Me gusta mucho ponerme mi sérum Advanced Genifique y masajearlo alrededor de los labios. Me obsesiona tener los labios suaves”.