Estas vacaciones, recarga bien las pilas

El objetivo de las vacaciones es descansar, romper con la rutina, recargar la pila y vivir experiencias de cuyo recuerdo disfrutarás cuando vuelvas al tajo. Este plan, que parece no tener fisuras, no es posible para todo el mundo.

Hay personas incapaces de desconectar del trabajo y esto es el primer paso para poder disfrutar del tiempo libre. Bien lo saben los expertos en bienestar físico y emocional: Si consigues olvidarte de tu actividad habitual, además de disfrutar más, minimizarás el bajón post-vacacional. Al menos así lo afirma Carla Sánchez, co-fundadora de la app The Holistic Concept, experta en bienestar y gestión del estrés.

Cómo desconectar del trabajo

Ella nos da las claves para desconectar del trabajo y conseguir volver absoluta y totalmente descansados, habiendo disfrutado a tope y realizando lo que ella llama “un regreso progresivo y amable” capaz de reducir la clásica ansiedad de los días previos a la rentrée.

En estos consejos para saber cómo desconectar del trabajo y disfrutar realmente de las vacaciones para recargar pilas y evitar el bajón postvacacional hay mucho de organización y de disfrute consciente.

“Durante el verano se juntan las ganas de relax con la urgencia de sacar todas las tareas adelante y corremos el riesgo de acabar con el trabajo no resuelto en la playa y en la cabeza durante todas las vacaciones”, explica Sánchez, que añade:

Las personas con puestos de mayor responsabilidad tienen más dificultades para desconectar y delegar. Es fundamental tener muy presente que el descanso es básico para reponer energía, renovar la motivación y dar una tregua a la mente y a las emociones, especialmente desgastadas por el periodo de confinamiento y adaptación al teletrabajo que hemos vivido”

Grábate esto a fuego: organizarse y ser disciplinados a la hora de coger vacaciones debería tomarse tan en serio como el trabajo en sí.

Si no sabes cómo hacerlo bien, y otros años no lo has logrado como te hubiera gustado, revisa su batería de consejos:

Cinco consejos para desconectar*

Deja el trabajo lo más rematado posible. Si en este sprint final hace falta dedicar media hora más al día, al final, merecerá la pena. Delega en algún compañero y establece un código de emergencia con él. Sé muy específica y concreta lo máximo posible para librarte de llamadas o correos inoportunos que no te dejen desconectar. Como parte del détox digital (muy sano en vacaciones), desinstala de tu móvil personal el correo de trabajo mientras estés fuera. Improvisa y fluye. El trabajo es pura estructura y, aunque se crucen continuos contratiempos que nos obliguen a resolver sobre la marcha, lo hacemos tratando de no perder el esquema. En vacaciones conviene dejar que la mente se organice de otro modo (o se desorganice); programa menos y ábrete a lo que surja. Y recuerda: No pasa nada por no hacer nada. Practica mindfulness de una forma original: concediéndote permiso para no pensar en trabajo y centrarte en tu ocio favorito. Todo ello con atención plena. Disfruta conscientemente de cosas como levantarte tarde, cambiar de escenario, romper la rutina, meditar y ¡divertirte!

Dicho esto, aunque las vacaciones seas, básicamente, para recargar las pilas, muchas personas experimentan cierto estrés los días previos al regreso a la rutina y esto no les deja disfrutar.

“Parar el taladro mental no es fácil, pero hay maneras de anticiparse y programar un regreso progresivo y amable -o lo que nosotros denominamos slow back-“, argumenta la co-fundadora de The Holistic Concept. Te explica en qué consiste en estos cinco consejos:

Cinco trucos para un slow back

Deja, al menos, dos o tres días entre la vuelta de vacaciones y la incorporación al trabajo. Así te adaptarás mejor a la nueva rutina. Este espacio favorece que retomes los horarios con calma y te hagas mejor a la idea de empezar otra vez. Si se quedaron muchas tareas en el tintero antes de las vacaciones, haz un pre-plan para no sobrecargar la primera jornada y repartirlas por orden de prioridad durante la primera semana. Esto te servirá para ponerte al día, trazar nuevos objetivos y mejorar la estrategia. Los últimos días, retoma el deporte (si no lo has hecho durante las vacaciones), lo cual favorece re-ordenar los ciclos de sueño, reducir el ruido mental y recuperar los buenos hábitos, que suelen desaparecer durante los días de descanso. Cuando estés plenamente incorporada, no olvides que trabajar y rendir al máximo no implica dejar de disfrutar de momentos de relax. Trata de desconectar al final del día y el fin de semana. Retoma tus pausas activas durante la jornada de trabajo y trata de integrar al menos una para desentumecer el cuerpo y otra para soltar tensión mental. El orden dependerá de lo que necesites en cada momento. Estos descansos conscientes ayudan a descomprimir la presión de los primeros días, así como a recuperar un hábito saludable que te acompañará todo el año y que hará que todo sea más llevadero.

*Consejos cedidos por las responsables de la app The Holistic Concept