Cómo se cuida y se maquilla la influencer del momento

Con el móvil colocado en un estante de su vestidor y arreglada de arriba abajo, por primera vez en cincuenta y siete días, la influencer italiana, creadora de su propia marca de ropa y complementos, Chiara Ferragni, que cuenta con casi veinte millones de seguidores solo en Instagram, ha confesado sus secretos de belleza.

Ante una audiencia enorme, y en el contexto del cuarto programa de la serie “Getting ready with” que organiza Lancôme en su perfil oficial de Instagram, @lancomeofficial, la joven de moda -que es embajadora de Lancôme- quiso dedicar un rato a charlar con Lisa Eldridge, maquilladora y directora creativa global de Lancôme.

Aunque la audiencia estaba claramente deseosa de saber más sobre esta chica de oro, Chiara resultó muy natural y de gran ayuda a todas las aficionadas al maquillaje, al plantear a Lisa algunas dudas de las que solemos tener las que leemos toda información de belleza que cae en nuestras manos.

¿Realmente sirven los rodillos de cuarzo y jade que se ven por Internet? ¿Cómo se hace un masaje para deshinchar los ojos? ¿Por qué la gente abre la boca cuando se aplica la máscara de pestañas? ¿Qué labial es mejor para llevar debajo de la mascarilla protectora?

Esta y otras dudas fueron resueltas en el transcurso de un directo ágil, divertido y a ratos emotivo. Chiara también quiso contar detalles de su día a día familiar.

Influencer en confinamiento

Las dos mujeres comentaron este momento loco del confinamiento, tratando de ser positivas. Lisa desde Londres donde siguen confinados y Chiara desde Milán, ciudad a la que la población ya puede salir a pasear, convenientemente protegida con mascarillas.

Después de 57 días confinada sin salir ni poder ver a la familia, Chiara confiesa que prefiere rescatar las emociones positivas.

Dentro de esta locura de situación, al menos puedo estar más tiempo –cantidad y calidad- con mi hijo Leo. Le veo crecer y tengo la oportunidad de hacer un nuevo vínculo. Normalmente nos vemos poco porque yo siempre estoy viajando y trabajando, así que lo considero un lujo”.

Esta forma de vida, más relajada, sin agenda ni prisas, le permite parar un poco y dedicar tiempo a cuidar la piel y darle unos mimos extras. Esto le plantea Lisa a Chiara, que se muestra de acuerdo.

“Intento cuidarme y ponerme todos los días un poco de maquillaje. Me ayuda a sentirme bien tener una cierta rutina, aunque sea con ropa cómoda. Me propuse no pasar el día en pijama. Si me arreglo un poco, me siento viva, aunque no viaje ni vaya a ningún sitio”.

Asímismo, la influencer comenta algunos aspectos desconocidos de su vida familiar, como es el hecho de que su suegro ha pasado la cuarentena en su casa y le ha enseñado a cocinar. “Yo no sabía hacer nada, solo cosas sencillas como pasta. Estos días he hecho mis primeras pizzas, tiramisú, lasagna… ¡hasta una tarta para el cumpleaños de Leo!”.

Volver a entrenar

Un cambio que ha traído el confinamiento para ella es que ha empezado a entrenar todos los días. Su marido ya lo hace, pero ella confiesa que siempre encuentra algo mejor que hacer. “Con el lío del día a día, tenía que madrugar mucho para entrenar y terminaba no haciéndolo. Sin embargo, ahora tengo mucho tiempo libre, así que siempre puedo sacar un rato. ¡A media mañana hasta me apetece!”, cuenta entre risas.

Cree que esta será una rutina que pueda mantener en un futuro próximo, dado que en los próximos meses no podrá viajar ni reunirse en la oficina con su equipo.

Rutina de cuidado de la piel

Chiara le cuenta a Lisa que su rutina es sencilla: cada mañana se lava la cara y se aplica la crema Rénergie Lift Multi-Action Ultra SPF30 de Lancôme. Después, desayuna y pasa el día en familia.

Lisa quiere saber si Chiara ha caído en la locura de las mascarillas faciales durante la cuarentena (se refiere a ese tan nombrado tema del overmasking). “¡Totalmente!”, exclama ella y puntualiza: “Me pongo una cada día”. Lisa le aconseja que, cuando se la quite, con el producto sobrante que queda en el sobre, se realice un masaje facial.

Pero Chiara no sabe cómo se hace y Lisa sale en su ayuda. “Es fácil”, le dice. Yo lo hago incluso veo una peli. Este es el paso a paso:

Primero, masajea la zona de la mandíbula, donde se acumula mucha tensión. Después, sube hacia las sienes haciendo círculos que ayuden a destensar y bajar hacia la zona de la mandíbula, acabando detrás de la oreja, donde hay un punto del sistema linfático. Eso ayuda a drenar la hinchazón. Con la yema de los dedos, aplica suaves toques alrededor de los ojos, no importa en qué dirección. Ese gesto te despierta y rejuvenece la mirada.

A estos movimientos para relajar y deshinchar el rostro, que interesan mucho a la italiana, Lisa Eldridge suma su truco estrella: poner el contorno de ojos y los parches para ojos dentro de la nevera.

“Yo lo hago siempre, de hecho, lo primero que hago cuando llego a un hotel es vaciar el minibar y meter mis parches dentro. A veces me los pongo recién levantada, me los dejo un rato y los vuelvo a guardar para usarlos después de ducharme, justo antes de maquillarme”, explica.

“¡Qué buena idea, lo voy a probar!”, contesta Chiara.

Aclarando dudas

Lisa, como experta en belleza, no duda en resolver todas las dudas que le va planteando Ferragni. Son estas:

¿Sirven para algo los rodillos de cuarzo, jade y amatista que se ven tanto por Instagram?

“Sí, sobre todo para activar la circulación, como lo haríamos con los dedos, pero con ayuda de esta superficie lisa y fría”, le explica. También recomienda a Chiara que los use para activar la circulación, justo antes de usar la crema hidratante, para que esta penetre mejor y haga mejor efecto.

Secretos de maquillaje

Lisa quiere hablar del maquillaje y le pregunta a Chiara cómo era su look de adolescente. Chiara lo describe entre risas: “Me ponía los productos equivocados y me salía acné. Además, perfilaba los ojos con lápiz negro en ambas líneas de las pestañas, lo que me hacía cara de sueño. A eso, súmale un pelo demasiado liso, nada favorecedor. A medida que fui madurando y conociéndome mejor, fui aligerando el maquillaje y ahora me veo mucho mejor. ¡Y más joven!”.

Básicos del maquillaje de Chiara Ferragni

La base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear de Lancôme, que aplica con los dedos. “Cuando uso la brocha, me parece que queda un resultado más cargado. No me gusta poner mucha cantidad, ni que quede muy mate. Adoro el aspecto glowy que queda cuando lo aplicas con los dedos. Es más natural”.

La máscara de pestañas Hypnôse de Lancôme, sin la que confiesa no poder vivir. “La uso todos los días, aunque no me ponga nada más”. Lisa le regala un consejo: la mejor forma de usarla es apoyando el cepillo en la base y moviéndolo lentamente hacia arriba para que se maquillen bien.

El colorete Blush Subtil de Lancôme, del que le gustan todos los tonos.

En los labios, L’Absolu Rouge de Lancôme en tono rosado.

Cuando terminan de hablar de maquillaje, Chiara le plantea a Lisa una duda:

¿Por qué la gente abre la boca cuando se pone la máscara de pestañas? “Hasta hay en Tik Tok un reto de gente intentando hacerlo con la boca cerrada…”, le cuenta mientras aguanta la risa.

“Es un gesto que se hace de forma inconsciente porque crees que, de esa forma, bajas un poco las mejillas y no te pintas sin querer con la máscara de pestañas en ningún sitio que no sean las pestañas”, le aclara.

El maquillaje en tiempos de pandemia

Las dos mujeres terminan el directo cambiando impresiones sobre cómo el uso obligado de mascarillas protectoras puede cambiar la forma en que nos maquillamos. “No se puede usar brillo de labios porque se pega la tela a la boca”, le cuenta Chiara, a lo que Lisa responde: “Habrá que usar labiales de larga duración, con acabado menos glossy y, como enseñas menos los labios, ponerse más máscara de pestañas”.