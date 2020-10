Si no te atreves con las pestañas postizas porque no sabes colocarlas…

Puede que justo ahora mismo, un momento en que los ojos son foco de atención por el uso constante de mascarilla protectora (que cubre dos tercios del rostro), te hayas planteado probar con las pestañas postizas.

Si bien es cierto que, en ocasiones, dan un aspecto demasiado recargado, cuando eliges unas discretas y las colocas correctamente, el efecto de apertura de la mirada es espectacular.

Si no te atreves porque no sabes cómo se colocan las pestañas postizas, estás de enhorabuena. Nada más y nada menos que Huda Kattan, gurú del maquillaje y de las “false lashes” (tiene su propia línea), nos enseña en solo cinco pasos cómo hacerlo.

Ella misma, a través de sus tips más personales, nos ayuda a dejarlas perfectas e inamovibles. Quizá alguna vez te las has puesto y la cosa no te ha convencido. Esto dice la experta:

Si te molestan… es que te las has puesto mal, si se desplazan… es que te las has puesto mal y si te cuesta quitártelas…¡también te las has puesto mal!”