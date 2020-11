Cómo se usa la piedra gua sha

No te hagas la sorprendida al leer que la piedra gua sha es el accesorio de belleza it. Con darte un paseo por Instagram la detectas a una velocidad de cien piedras por scroll y no hay tocador instagrammeable que prescinda de él.

La piedra gua sha proviene de la medicina china y su etimología no induce a error: Gua significa presión (o golpe) y sha alude a rojez, irritación. Parece ser que los chinos la usan intentando alcanzar cierta profundidad pero tú, haznos caso, suave con ella, ¿vale? Sobre todo cuando la uses en la cara.

Dicho esto, ¿para qué sirve una piedra gua sha? O, mejor dicho, ¿sirve para algo? Si preguntamos a una experta en diagnóstico facial anti-edad, que basa parte de su éxito en un exquisito masaje facial de remonte, como es Carmen Fernández, ella te dirá que sí.

Que sí… y que no. Es decir, que si le exiges las propiedades mágico-milagrosas terapéuticas que asocian la piedra con la energía, mal vamos. Ahora bien, que si la usas correctamente (insiste, correctamente), puede ser muy útil para activar el tejido conjuntivo, lo cual repercute es la luminosidad de la piel. No solo eso: su forma puede ayudar a realizar movimientos de masaje que buscan colocar la ceja, alisar la frente, marcar el pómulo o deshinchar la zona de la papada, por ejemplo.

No pierdas de vista que muchos productos cosméticos que tratan de actuar sobre el paso del tiempo en el rostro tienen sujeta parte de su eficacia a la forma en que se apliquen.

Masaje facial con gua sha

Siguiendo sus consejos, queremos recalcar que es importante usar la piedra con un producto que permita que deslice. “Tipo mascarilla”, apunta ella. O aceite, añadimos nosotras. No te asustes porque este proceso es muy higiénico.

La piedra se puede lavar antes y después de usarla y, como es un material no poroso, no hay peligro de acumulación de microbios”.

En unos vídeos que ella misma colgó hace poco en Instagram, la experta en cuidado de la piel muestra unos ejercicios muy sencillos que todas podemos empezar a hacer hoy mismo. En los tres primeros, ayuda a discriminar lo que es cierto de lo que se puede considerar mera magufada. A partir del cuarto, enseña cómo usar la piedra gua sha con siete sencillos movimientos.

¡Dale al play!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Fernandez Ruiz (@carmenferuiz) el 27 de Ago de 2020 a las 2:13 PDT

La piedra que usa Carmen en los vídeos sería una equivalente a esta:

Beneficios de usar piedra gua sha

Los verdaderos beneficios de esta terapia natural de belleza ancestral se parecen mucho a los del rodillo de jade que tanto os atrae (a juzgar por los clics que tiene este post donde se explica si sirven para algo los rodllos de jade y este otro donde seleccionamos los mejores).

Esos beneficios son, en resumen: masaje, frio, aplicación de producto con los gestos correctos y su poquito de placebo gracias al cual cada noche te acuerdas de ponerte un buen suero en la piel.

¿Y por qué decimos cada noche? Porque parece ser que uno de los beneficios de este masaje con piedra gua sha es aprovechar su tacto suave y frio para relajar el rostro al final del día.

Dormir mejor sí que es un beneficio

Leyendo a varias gurús de la gua sha y la piedra, en general, hemos encontrado varias curiosidades: Pasar la piedra por la cara (y pasarla bien) ayuda a relajar la musculatura facial, lo cual ayuda a borrar los rasgos crispados, activa la circulación y ayuda a deshinchar.

También puedes meter tu piedra en la nevera y usarla sobre la zona de las ojeras las mañanas que te levantes como un besuguito. Que, como diría la dermatóloga Ana Molina, para eso también sirve la bolsa de guisantes congelados… Pero esto es infinitamente más apetecible (y también está de acuerdo la doctora).

Si usas la piedra antes de acostarte, existe un movimiento muy relajante que puede ayudarte a dormir mejor, heredado de la mejor tradición china: Mueve la piedra hacia atrás, desde la frente, a través del pelo, hasta la coronilla.

Y un último apunte, ¡atención! Abstenerse de usar gua sha quien tenga una rosácea importante, alguna cicatriz por pequeña que sea o un brote de acné.