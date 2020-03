¿Qué le pasa a tu cuerpo si pasas todo el día sentada?

Aunque nos pasemos el día proponiendo planes para hacer durante la cuarentena y esté medio Instagram haciendo yoga y bizcochos, lo cierto es que la mayoría nos pasamos el día tele trabajando.

Ya lo hacíamos antes, solo que ahora no hay entradas y salidas, carreras de un lado a otro. Ahora es: sentarte a trabajar y ya. Esta situación de sedentarismo obligado puede pasar factura a la circulación de las piernas y se impone encontrar un remedio.

La Dra. Palma Fariñas, cirujana vascular del Instituto Médico Ricart, con clínicas en Valencia y Madrid, recalca la importancia de, aún estando en casa, mantener la actividad.

Para activar la circulación tenemos que hacer funcionar la musculatura de las piernas y, sobre todo, presionar sobre la bomba de la planta del pie. Lo recomendable es caminar y, aunque el espacio sea reducido, superar al menos los 5.000 pasos al día”.

Cuando nadie te ve…

Quizá esta situación anómala te permita cambiar algunas cosas a tu favor, y a favor de tus piernas. Puedes aprovechar que nadie te ve y que trabajas en chándal (por no decir en pijama) -aunque no deberías- para hacer algo que normalmente no puedes: elevar las piernas siempre que puedas. Eso sí, ojo con la postura porque puedes hacerte daño en la espalda.

Otro tip de la doctora para activar la circulación de las piernas es realizarse auto masajes superficiales de drenaje. ¿Cómo? Realizando suaves círculos desde abajo hacia arriba, presionando suavemente sobre el tejido más superficial y comenzando por los tobillos.

También se puede recurrir a algún tipo de calcetín o media compresiva, sobre todo aquellos que tienen enfermedades vasculares importantes.

Otras recomendaciones

La Dra. Beatriz Beltrán, internista, médico estético con clínica en Barcelona insiste en que, para tener una buena circulación, hay que comenzar manteniendo siempre la postura apropiada cuando estés frente a una pantalla. Toma nota:

Tu espalda debería estar derecha, tus hombros hacia atrás y la parte superior del monitor debería estar al nivel de tus ojos Si tienes que mover tu cabeza para ver el monitor, entonces necesitas ajustar la altura de tu pantalla Asegúrate que tus muñecas no estén sobre el teclado o sobre el ratón Mantén las piernas dobladas a la altura de las rodillas de tal manera que estén un poco más arriba de tus caderas Los pies deben estar sobre el suelo o sobre algún tipo de banquito

Dos ejercicios

Siempre que quieras activar la circulación porque has pasado mucho tiempo sentada, haz estos ejercicios:

Rotaciones en reposo: Es una de las recomendaciones universales y más fáciles de llevar a cabo. Cuando estés sentado, intenta incorporar cada hora sesiones de rotaciones con los tobillos. Son muy sencillas: basta con estirar ligeramente las piernas y hacer rotaciones con ambos tobillos a la vez, primero hacia fuera y luego hacia dentro. Así conseguirás activar el retorno venoso.

Pies de puntillas: Puedes hacer el ejercicio de poner los pies de puntillas estando sentado. Debería hacerse diez veces cada veinte minutos.

Un batido pro-circulación