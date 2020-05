Kylie Jenner aterriza en España

Si bien hace unas semanas os contábamos que Kylie Jenner había lanzado una línea de maquillaje dedicada a Stormi, su hija, hoy os contamos que ya está a la venta en España ‘Kylie Skin by Kylie Jenner’.

Se trata de la marca para el cuidado de la piel de la menor de las hermanas Kardashian.

Lo peculiar de este rango de productos, que llega a España hoy –en exclusiva a Perfumerías Douglas- es que se trata de una línea de cuidado facial con todo lo necesario para que puedan tratar su piel mujeres y hombres de cualquier edad.

Ella manifiesta que su deseo es que todos sus clientes puedan disfrutar de la misma rutina que usa para su piel, con productos asequibles y eficaces.

La cosmética de Kylie Jenner

Hace un año, Kylie Jenner creó esta línea, llamada Kylie Skin, cuya gama central consta de seis productos (los mismos que ella misma asegura utilizar a diario):

Espuma limpiadora facial Exfoliante facial Hidratante facial Crema para el contorno de ojos Tónico embellecedor Sérum de vitamina C

Parece una rutina minimalista pero bien pensada y eficaz. Para ella era importante que la etiqueta cumpliera algunos requisitos, por ejemplo, que los productos no están testados en animales, no contienen gluten, son veganos, no llevan sulfatos ni parabenos y están probados dermatológicamente.

Más allá de la originalidad de la propuesta, esta línea promete ser el delirio de sus fans, que se cuentan por millones alrededor del mundo entero. Solo en Instagram suma 173 millones de seguidores.

Ahora puedes comprarlos a través de estos links:

Limpiar y desmaquillar Espuma limpiadora facial (26,95€) A base de aceite de semilla de kiwi, es ultra nutritiva y su contenido en vitamina C y E ayuda a mantener la hidratación y mejorar la elasticidad. Douglas

Eliminar células muertas e iluminar Exfoliante facial de nuez (24,95€). Suave pero efectivo, contiene un cóctel de ingredientes antiinflamatorios y extractos de fruta que suavizan la piel, eliminando las células muertas. Douglas

Hidratar a tope Hidratante facial (26,95€). Incluye una combinación ligera de ingredientes que hidratan la piel sin dejar rastro de grasa. Es adecuado para todo tipo de piel. Douglas

Contorno de ojos Crema de ojos (22,95€). Crema revitalizante a base de cafeína, té verde, vitamina E y extractos de granada, ilumina, hidrata y reduce la hinchazón y la aparición de líneas de expresión. Douglas

Tónico de belleza inmediata Leche de vainilla tonificante (24,95€). Suave, sin alcohol, con aceite de aguacate, aceite de semilla de kiwi y extracto de manzana, calma, hidrata y ayuda a minimizar los poros. Douglas