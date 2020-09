Deporte con mascarilla: ¿sí o no?

Se ha dicho todo: que te ahogan, que mejoran tu rendimiento, que solo te la tienes que poner si estás con gente, que la tienes que llevar aunque vayas a veinte metros del siguiente corredor…

Parece que la Sociedad Española de Medicina del Deporte y el Consejo General de Colegios oficiales de Médicos ya se han pronuniciado con un comunicado que ha conseguido desentrañar el embrollo que había con las mascarillas asociadas a la actividad física. Es indispensable. Con algunas puntualizaciones y por varios motivos.

Cristina Mitre, periodista especializada en belleza y salud, podcaster y autora de varios libros, entre ellos el bestseller Mujeres que corren (Booket, 2016) nos hace un resumen fantástico en su cuenta de Instagram. ¡Gracias, Cris!

Además, como impulsora de un movimiento de runners que ha calado entre las españolas (y mucho), se permite hacer una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos, incluidos los deportistas, para que se extremen las medidas de prevención y de propagación del virus:

Pido a los corredores que, por favor, aunque no estemos obligados a correr con mascarilla al aire libre, por una cuestión de civismo hagamos uso de ella si no se puede respetar la distancia de seguridad de dos metros con el resto de personas que caminan o pasean a nuestro lado. Hay cientos de sitios para correr, escojamos aquellos en los que no hay tanta gente. Para salir y volver a casa, pongámonos la mascarilla y bajemos el ritmo. Hagamos que el resto se sienta seguro a nuestro lado”