Dua Lipa da la bienvenida a la primavera con su última manicura

Dua Lipa siempre sabe cómo sorprender con sus beauty looks. La joven cantante ha sido una de las celebrities pioneras en volver a poner de moda el famoso moñete con dos mechones fuera que tanto arrasó durante los años noventa.

Pero, más allá de los peinados, la intérprete de ‘Don’t Start Now’ también se atreve con los make-ups más atrevidos, como con la famosa tendencia del color-block y, por supuesto, con las manicuras más locas.

Si eres amante del nail art y estás buscando algo diferente y primaveral, te encantará la última propuesta de Dua Lipa. Y es que aunque tenga una base de la clásica manicura francesa, lo que realmente la hace única son las mariposas de colores que lleva estampadas. ¿Se te ocurre algo más alegre?

La manicura francesa reinventada

La manicura francesa tiene sus lovers y sus haters, pero no podemos negar que siempre es un acierto… ¿O no? Es muy sencilla de hacer (aunque si no te ves preparada para ello, siempre puedes pedirlo en cualquier salón de belleza) y combina con absolutamente todo. De hecho, es la propuesta estrella para triunfar en los eventos importantes que tienen lugar durante los meses que se avecinan, como las comuniones o las bodas.

Pero, aunque la francesa tiene muchas ventajas, también tenemos que admitir que nunca está de más reinventar lo clásico. ¿Qué te parece la idea de dar un giro de 360º a tus uñas?

Dua Lipa no lo ha dudado, y lo cierto es que el resultado de su apuesta no nos puede gustar más.

La cantante apuesta por unas uñas súper trendy que ha mostrado durante los The Global Awards 2020, que tuvieron el 5 de marzo en Londres y donde se llevó el premio a la mejor actuación.

La forma cuadrovalada, que lleva varias temporadas arrasando en los salones de belleza y seguirá siendo un éxito durante la primavera y el verano, cobra protagonismo en las manos de Dua Lipa. Y, respecto al color, elige una base transparente y puntas en blanco, como dicta la manicura francesa. ¿Y lo mejor? Mariposas de todos los tamaños y colores.

Por el tipo de ilustración, nos atreveríamos a decir que se tratan de pegatinas adhesivas que siempre son un recurso exitoso en el nail art. Estas uñas tan originales son obras de la manicurista en la que siempre suele confiar Dua Lipa, Michelle Humphrey.

¡A nosotras nos encanta! ¿Y tú? ¿Te la harías?