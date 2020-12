En Nochevieja, lánzate al XXL

Quizá lleves semanas planeando el estilismo de esta noche. Quizá prefieras improvisar según lo que te pida el cuerpo, quizá go with the flow sea la mejor opción en este año tan extraño de celebraciones vía zoom.

Lo que está claro es que, te compliques más o menos con el vestido y los zapatos, lo importante es lo que luzcas en el plano beauty. Es decir, de clavículas para arriba, que es lo que más se verá cuando te conectes a felicitar a amigos y familiares en la distancia.

Por eso, hemos querido seleccionar diez peinados de desfile de los mejores diseñadores de la pasarela internacional en los que hay un denominador común: pendientes XXL. Desempolva tus mejores piezas del joyero y sigue, paso a paso, las instrucciones: