¿Qué hay de malo en hacer tus propias cremas?

Jugar a hacer cosmética puede resultar atractivo y divertido pero también salir muy caro. Caro para el bolsillo, ya que el producto final muchas veces es cero eficaz y también caro para la salud. Erupciones, irritaciones, quemaduras…

Además, no perdamos de vista que pueden ocurrir accidentes mientras se manipulan sustancias que solo deben estar en manos expertas.

Por ejemplo, la elaboración casera de jabón es peligrosa. Sin ánimo de asustar, conviene que, el que no la conozca, atienda a la historia de Marta Bustos, @stuntmanmarta en Instagram, una joven de 24 años que este verano sufrió un brutal accidente mientras elaboraba jabón casero.

Haciendo la mezcla de sosa cáustica, aceite y agua en su propia casa, el experimento le explotó en la cara y le provocó graves quemaduras en los ojos que le dejaron ciega. Actualmente ya la han operado una vez y pronto le volverán a operar. Aunque está mejorando, es casi un milagro que haya conservado los ojos.

Eso nos debe enseñar que hacer jabón no es algo que pueda hacerse en casa como quien mezcla body milk con azúcar o sal para exfoliarse las piernas en la ducha… Mucho cuidado.

En cuanto a otro tipo de cosmética, como mascarillas faciales a base de frutas, huevo, AOVE, aloe directamente de la planta, etc. Tampoco parece buena idea. Al menos, eso piensan los expertos en cuidado de la piel.

En esta ocasión hemos preguntado a Gema Herrerías, farmacéutica titular de A5 en Sevilla, experta en dermocosmética y creadora de su propia línea, gh: ¿Por qué la gente se lanza a crear su propia cosmética? ¿Qué resultado espera?

“La tendencia en cosmética casera es debida seguramente al interés por lo natural, pero es importante recalcar que natural no es sinónimo de seguro, explica Gema Herrerías, que lo argumenta así:

La cosmética natural no es intrínsecamente segura e inocua. Los ingredientes o productos naturales no son más seguros que los sintéticos. La seguridad de un producto cosmético, natural o no, debe garantizarse de acuerdo con las regulaciones cosméticas de obligado cumplimiento que marca el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 de productos cosméticos”.