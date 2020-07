Ester Expósito cuenta sus secretos de belleza

Nada nos da más envidia que una piel con glow. Más aún en verano, cuando un suave bronceado se suma al punto húmedo que da el calor en las zonas de costa y pareciera que llevaras un fantástico filtro de Instagram.

Así lo cree la propia Ester Expósito, musa de la firma YSL Beauty, embajadora de su maquillaje y actriz con más de 24 millones de seguidores en redes sociales, que nos revela el secreto de esa piel resplandeciente.

Este no es otro que el clásico que defendemos desde Guapísimas, siguiendo las clásicas directrices expertas: limpiar, hidratar y proteger. No hay más.

“Para mí todo empieza por tratar la piel en todo momento, desde tomar el sol con una protección alta hasta hidratarla y aportarla todo lo necesario después de la exposición”, argumenta la actriz de Élite, que recientemente ha abandonado su papel en la serie y próximamente estrenará Alguien tiene que morir en Netflix.

La ilusión se refleja en el rostro de Ester cuando habla de este trabajo: “Es una serie en la que he trabajado con actrices tan admiradas por mi como Carmen Maura; todo un honor poder compartir un proyecto con un reparto de lujo y la serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito”.

Si le preguntas a Ester cuál es el cosmético secreto que consigue esa piel tan jugosa y llena de luz, te dirá que es una crema sin la que ya no puede vivir. Se llama Perfect Plumper Cream y es de YSL.

“Me hidrata en profundidad la piel después de estar todo el día en la playa o en la piscina. Su textura súper agradable se funde con mi piel dejándola jugosa y llena de vitalidad”, explica. Y añade:

Me la pongo justo después del suero Serum Light Up de la misma gama YSL Beauty Pure Shots, que me encanta porque aporta el toque de luz mientras ayuda a paliar las rojeces típicas del impacto solar”.