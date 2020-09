Globos helados, el nuevo rodillo de jade

Cada vez más, al intentar sonsacar a los gurús de la belleza un secreto de belleza flash, nos encontramos con el frío. Un rodillo de jade frío, un contorno de ojos recién sacado de la nevera, una mascarilla con ingredientes refrescantes.

Aplicar frío en el rostro es un remedio ancestral que se usa desde siempre, no solo para despertar un poco las facciones, sino como tratamiento express de belleza, bien lo saben los maquilladores y expertos en belleza. Hablaremos más adelante de sus beneficios.

Rodillos de piedra fría

Aunque como no se cansa de decir la dermatóloga Ana Molina: “sirve igual una bolsa de guisantes congelados”, lo cierto es que el mercado de la belleza está empeñado en seguir lanzando cacharros que lleven el frío a nuestro rostro de forma cómoda, segura y -¿por qué negarlo?- bastante cuqui.

Un buen ejemplo son los rodillos de piedra, de los que ya hemos hablado aquí alguna vez. Cuando nos preguntan si realmente sirven para algo, lo cierto es que siempre decimos que es básicamente el masaje frío lo que les da sentido, sean para todo el rostro o específicos para la zona del contorno de ojos.

Su éxito es más que evidente, no hay más que asomarse a Instagram para comprobarlo, y hoy venimos a hablar de una opción que nos divierte mucho y que nos da buen feeling porque lo hemos visto en los sets de algunas de las mejores maquilladoras del mundo.

¿Por qué decimos que verlo en sus kits nos hace pensar que funcionan? Porque ellas, las profesionales del maquillaje, no suelen perder el tiempo con artilugios instagrameables que no sirven para nada. Para ellas, la eficacia es básica porque lo que quieren es que su modelo o actriz luzca absolutamente resplandeciente, en su mejor versión, no una foto mona para Stories.

Tal es el caso de Lisa Eldridge o Pati Dubroff. Ambas se han confesado fanáticas de este tipo de masajeadores faciales en forma de bola de helado (y a su misma temperatura), a los que consideran astutos aliados de la buena cara.

Tengo siempre uno en la nevera de casa y otro en el kit de trabajo. Es suave y fácil de usar, con él me hago un masaje para despertar la cara que es genial”.

Esto es lo que cuenta en su canal de Youtube Lisa Eldridge, maquiladora, youtuber de gran éxito y directora creativa global de Lancôme. Y el masajeador al que se refiere es ese en forma de globo azul que ves en la imagen de apertura. Los globos helados han llegado para quedarse.

No sabemos qué marca abrió este mercado, pero lo cierto es que la maquiladora Pati Dubroff (responsable de los lookazos de, entre otras, Margot Robbie y Dakota Johnson) ya hablaba en 2015 de uno de la marca Aceology. También los venden las marcas Fraîcheaur, Skin Gym y Sephora (pero no en España).

¿Para qué es bueno el frío para la cara?

Decíamos al comienzo que el frío es un remedio de belleza de los llamados de toda la vida. Ayuda a calmar la piel irritada, es vasoconstrictor, por lo que reduce las rojeces. Además, crea un cierto efecto de encoger los poros dilatados (siempre que estén bien limpios), ya que el calor los dilata. Te ayuda a despertarte y, al tiempo, te hace sentir relajada.

5 beneficios del masaje con globos helados

El más evidente, ayuda a deshinchar los párpados después de una mala noche Con el masaje adecuado, puedes crear cierto efecto lifting en la mirada Ayuda a hacer un ligero drenaje cuando la cara está hinchada por un consumo excesivo de sal o de alcohol la noche antes Espabila el rostro, estimulando la circulación, por lo que los productos de belleza que se aplican a continuación penetran mejor en la piel Relaja las facciones crispadas provocadas por el estrés y el cansancio

¡Importante!

Dependiendo del fabricante, te recomiendan ponerlo en la nevera desde diez hasta treinta minutos antes de comenzar el masaje. Eso sí, todos advierten: ¡nada de congelador! Poner hielo en contacto con la piel puede dañar las células de la epidermis, incluso provocar una quemadura.

Aunque están hechos de vidrio, no hay riesgo de que estallen porque el líquido que hay dentro no se congela.

¿Cómo se usan los globos helados?

Youtube está lleno de tutoriales donde puedes verlo, pero este vídeo nos gusta porque es sencillo y fácil de emular:

Ahora que ya sabes todo sobre ellos, ¿te gustaría comprarte unos globos helados para hacerte un masaje espabilante como el que hacen las maquilladoras? Busca tu favorito en nuestra selección:

De lujo SKIN GYM Cryocicles Facial Ice Globes (103€) Hecho de vidrio artesanal que contiene un líquido frío para masajear tu rostro. Currentbody

Grandes y con agarradera SUPVOX Cool Roller Ball Magic Ice (15,99€) Su tamaño grande permite masajear también zonas como escote y cuello. Las agarraderas no permiten que se escurran al usarlos. Amazon

Pequeños a buen precio FRCOLOR Globos de Hielo (14,99€). Su tamaño los hacen ideales para usar en el contorno de ojos. Amazon