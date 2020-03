¿Tienes cosmética caducada y desorganizada?

Seguramente, muchas veces te habrás quejado de no tener tiempo para organizar tu cuarto de baño. Entre las semanas estresantes y los fines de semana llenos de planes, siempre hay algo más urgente o apetecible que hacer, que entrar en el cuarto de baño a organizar tu diógenes beauty.

En estos días de #coronavirus en que te has unido al #Yomequedoencasa te ha dado tiempo a darte cuenta que en un día, después de teletrabajar, entrenar un poco delante de la tablet y organizar tus comidas saludables para tener el sistema inmunológico a tope, te sobra un poco de tiempo para hacer esas cosas que siempre pospones.

Es el momento de dedicárselo a tu tesoro cosmético. Ese que habita en tu cuarto de baño acumulado, sin que le saques todo el partido que podrías. Porque, ya sabes, cuando las cosas están desordenadas, las pierdes de vista y las usas menos.

¿Lista para despejar baldas, cajones y neceseres? Sigue estos consejos y dejarás tu cuarto de baño como el Sephora de Campos Elíseos.

13 consejos para organizar el baño:

Si has hecho bien el cribado y la selección previa, te habrás dado cuenta que tienes un pequeño stock de cosas sin estrenar. Sé sensata y nunca abras algo si no has terminado el anterior. Recuerda que, una vez abierto, un cosmético suele durar una media de doce meses y, si no lo abres, más de tres años.

Ahora mira esta foto tan cuqui de Instagram… ¿Sabrías detectar todos los errores de organización que hay?