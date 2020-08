Así se tiñe una top (en casa)

Ayer Kaia Gerber publicó su nuevo look en Instagram. El texto que acompaña la publicación es claro sobre sus intenciones: “Pink is Punk”. La top model (que, para el que no lo sepa, es hija de la mítica Cindy Crawford) ha decidido cambiar.

“Cuando te ves diferente, te atreves a vestirte y expresarte de forma más libre”, le decía en el vídeo al famoso estilista Guido Palau. Así habla quien, después de haber llevado una vida de perfil tirando a bajo, últimamente se deja de ver de la mano de una de las jóvenes más polémicas del mundo de la moda, Cara Delenvigne.

Hace unos días asomaba a redes sociales con un nuevo rubio, un punto decolorado, muy aplaudido por los estilistas, que veían en este cambio una intención de dar una nueva imagen, más poderosa y madura. Fuera o no esa su intención, parece ser que la mecha tipo surfista tenía al menos otro objetivo: servir de base a un nuevo tono rosa con el que ha decidido vivir el verano.

Un nuevo rosa

Si te fijas, no es un rosa cursi, ni infantil. El estilista Guido Palau, cómplice vía Zoom de este cambio y artífice de los mejores cortes que ha lucido la top, se mostraba muy de acuerdo con la elección del tono: “El rosa palo es antiguo ya, este rosa es mucho más actual”, le decía. La verdad es que le queda muy divertido y el hecho de que conserve sus raíces naturales lo hace aún más original.

“El rosa al que se ha pasado Kaia Gerber es más fuerte y alejado de las tonalidades pasteles, más infantiles, con las que muchas mujeres se habían teñido hasta ahora”, asegura Felicitas Ordás, directora de Felicitas Hair en Mataró (Barcelona).

La estilista deduce que con el “Pink is punk” de Kaia, la modelo pretende romper con una feminidad condescendiente y pacífica.

La intensidad cromática de este rosa muestra a una mujer fuerte, segura de sí misma y que va a por todas. La energía puede parecer semejante, pero no lo es, los matices señalan otras intenciones”, apunta.

Así se tiñe una top (vía Zoom)

¿Te apetece ver todo el proceso, a Kaia en su cuarto de baño con la toalla y el tinte y a Guido Palau haciendo comentarios desde su casa? Puedes verlo en el vídeo que él mismo ha publicado:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guido Palau (@guidopalau) el 18 de Ago de 2020 a las 3:33 PDT

¿Te gusta el resultado? Si te apetece emularla, podemos chivarte el proceso:

Eduardo Sánchez, estilista y director de Maison Eduardo Sánchez, nos explica como hizo el primer paso, cuando cambió su rubio habitual por el otro, más rotundo, californiano, con las puntas claras y la raíz natural (imitando el aspecto de aclarado del sol):

“Esto se consigue mediante la técnica de balayage californiano, que se hace con pincel y a mano alzada, aplicando el color de forma muy selectiva.

Generalmente, el balayage se realiza sin calor, pero para un rubio tan claro, si el color de la base es un rubio oscuro, o por debajo de un 6, se necesita un ligero aporte de calor para llegar a este efecto.

Al hacerse a mano, se consigue el efecto justo allí donde se busca, con total precisión”.

Él mismo nos explica que mantener la raíz más oscura facilita un efecto mucho más natural que, además, evita retoques constantes: “Le da profundidad al cabello y además resalta el corte, porque hay una saturación máxima de aclarado en medios y puntas, que es la intención del trabajo de coloración para que quede lo más parecido posible al rubio de los surferos”.

Cómo teñirse el pelo de rosa

A continuación, si lo que quieres es el rosa de Kaia, hay productos con los que puedes conseguirlo, que se van con el tiempo. Unos son tipo champú o mascarilla, que duran tres o cuatro lavados y otros que pueden llegar a estar hasta dos meses…

Aquí te dejamos nuestros productos favoritos para poner mechones rosas en el pelo:

Crema vegana BLEACH LONDON The Big Pink Super Cool Colour (7,45€ / 150ml) Crema de color no permanente y vegana que actúa en 30 minutos y se va con los lavados. Look Fantastic

Mascarilla top MOROCCANOIL Color Depositing Mask en tono Hibiscus (27,20€ / 200ml) Mascarilla que deposita pigmentos de tono rosa floral y que está pensada para usar en cabello de rubio a rubio medio. Keshop

Champú colorante SCHWARZKOPF Bold Color Wash en tono Rosa (8,90€ / 300ml) Champú sin sulfatos altamente pigmentado de color rosa. El color se ve intensificado con los usos del champú. Keshop

Tinte semipermanente CRAZY COLOR Color Semipermanente (5,83€) Crema colorante sin amoniaco con efecto semi-permanente. Amazon