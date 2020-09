6 labiales que no transfieren (o sea, que no manchan la mascarilla)

Antes de la pandemia, nuestro mayor deseo al pintarnos los labios era que este durara y no se quedara en copas, besos… que no se borrara a la primera de cambio.

Ahora los labiales de larga duración, a los que los expertos se refieren como “producto de labios que no transfiere” tienen una nueva razón de ser: no quedarse en la mascarilla.

Seguro que lo has experimentado este verano. Te has maquillado para un evento o una salida nocturna y, mascarilla puesta, has comprobado al llegar al restaurante que tus labios se habían marcado en el tejido de la mascarilla y que en tus labios solo quedaba un recuerdo del esfuerzo empleado en maquillarlos.

Te preguntarás si esto se puede evitar. Se puede. Ya nos lo contó el maquillador oficial de Lancôme, Roberto Siguero, en este vídeo de la serie “Yo me quedo en casa con Guapísimas”, donde fue, paso a paso, contando todos sus trucos para que el maquillaje no se quede en la mascarilla.

Además de con esos trucos y otros, que buscan unos labios impecables bajo la mascarilla, puedes hacerlo recurriendo a un producto concreto: el llamado labial de larga duración o no-transfer.

¿Qué es un labial que no transfiere?

Consiste en un labial (normalmente en formato líquido con aplicador, aunque también existe en barra convencional) capaz de permanecer -sin alterarse- sobre la piel de tus labios más de 6-7 horas, aunque comas, bebas, fumes o te pases la lengua por ellos.

Algunos prometen hasta 12 horas, aunque a veces es comprometiendo un poco el aspecto jugoso de los labios.

Si bien es cierto que tus labios se quedan como tatuados con estos labiales de larga duración, también lo es que pueden resultar algo incómodos. Por eso nos gusta que algunos incorporen bálsamos o brillos que hidratan y pueden darse a lo largo del día sobre el color.

¿Cómo se aplica un labial de larga duración?

Si siempre insistimos en que, para que un labio quede absolutamente perfecto, es imprescindible perfilarlo con un lápiz del mismo tono de la barra, en el momento en que se usan labiales de larga duración, o efecto tatuaje, esto es más importante aún porque es complicado corregir si te has salido del contorno o te has hecho una forma asimétrica.

Este es el paso a paso para hacerlo como un profesional:

Dibuja el contorno de los labios con precisión con la punta más afilada del aplicador Utiliza el extremo plano del aplicador para colorear los labios Deja secar unos segundos para conseguir mejor fijación Si el producto contempla esa posibilidad (y no quieres un efecto mate mate), pasa el bálsamo hidratante o el brillo transparente

Cómo borrar un labial no-transfer

Recuerda: la misión de estos pintalabios es no moverse de su sitio, así que eliminarlo no es tarea fácil si no tienes el producto adecuado.

Para desmaquillarlos, usa los desmaquillantes específicos para borrar maquillaje waterproof. Los venden para labios, pero también te sirven los de ojos.

Ahora que lo sabes todo sobre los labiales de larga duración que no transfieren, elige uno en la selección que hemos hecho para ti. Y ¡ojo! Quizá los querrás todos porque hemos elegido uno de cada color:

Natural y favorecedor NARS Powermatte Lip Pigment (27,99€) Labial líquido acabado mate con efecto aterciopelado que no se corre, con una saturación infinita y de larga duración. Nos gusta este tono nude “Get it on”. Sephora

Vamp look DOUGLAS MAKEUP Forever Tattoo (9,99€) Labial líquido que se aplica como un lip gloss, pero aporta intensos pigmentos para un efecto que dura y dura. ¿No te encanta este tono frambuesa oscuro? Se llama “A long time”. Douglas

Coral top DIOR Dior Addict Lip Tattoo (35,95€) Tinte de labios con color de larga duración y total confort. Deja un efecto mate. Nos encanta el tono “Natural coral lip”. Douglas

Rojo fuego URBAN DECAY Vice lip chemistry (22,99€) Tinte labial brillante que reacciona a tu pH para crear un color duradero de 5 horas. Fórmula vegana tipo bálsamo que hidrata. Este rojo espectacular es el tono Wire. Urban Decay

Rosa extra cool MAYBELLINE NY Superstay Matte Ink (5,49€) Pintalabios de fórmula líquida, acabado mate de larga con pigmentos tintados que ni cuartea ni reseca los labios. Qué luminoso este rosa que se llama “120 Artist”. Amazon

