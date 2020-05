Manicura con inspiración ochentera

Dameros, grafismos con rayos y confetti, tonos neón, comecocos… Lo tecno, lo pop y la saturación de color fueron algunos de los detalles estéticos de los años ochenta que ahora vemos en las manicuras más veraniegas.

Tanto en manos con uñas cortas y cuadradas como en extensiones de gel infinitas con puntas estilo stiletto, se lleva la locura gráfica de la época en que el tecno se hizo pop.

Boy George, la MTV, las salas de recreativos… una estética que han recuperado series como Stranger Things, Glow y ciertos capítulos de This is Us y que nos recuerdan la década más colorista y estridente hasta la fecha.

Si eres de las que se atreven con todo en las uñas y ya has probado el degradado multicolor, ya has pintado tus tips de colores y has experimentado con la francesa de raya diagonal, es el momento de que tomes inspiración para una manicura decorada al estilo de los ochenta:

GRAFISMO TECNO-POP

NAILS by MEI (@nailsbymei)

LOCURA KARMA-CHAMELEON

ACID HOUSE

DUMB MANICURE SPA & NAIL (@dumbmanicure)

RAYOS Y CENTELLAS

Paintbox (@paintboxnails)

GRAFISMOS A TODO COLOR

Alicia Torello (@aliciatnails)

DAMERO Y ROSA CHICLE

Alicia Torello (@aliciatnails)

DAMERO EN TECNICOLOR

Amy Tran (@amyytran)

PACMAN!!

Bel Fountain-Townsend (@sohotrightnail)

MÁS PACMAN