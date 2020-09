Ester Expósito acapara flashes en Venecia

Aunque la espectacular piel de Cate Blanchett ha sido lo más aclamado por las amantes de la cosmética, hay una actriz que ha conseguido hacerle cierta sombra durante este comienzo del Festival Internacional de Cine de Venecia 2020.

Hablamos de Ester Expósito, una de las actrices españolas más de moda, requerida por decenas de las mejores marcas y con casi 25 millones de seguidores en Instagram… Sobre todo lo que se pone cae un foco de luz.

Hoy analizamos el look de maquillaje elegido para ir por primera vez, como invitada especial, al Festival de Venecia, donde ha triunfado entre los fotógrafos que cubren la Biennale.

Nos cuentan desde la agencia que lleva la marca de maquillaje Charlotte Tilbury Beauty (con cuyos productos fue maquillada Ester) que la artista del maquillaje Alex Saint realizó sobre ella el icónico Pillow Talk Look.

Se trata de una forma de maquillar que la famosa Tilbury ha ido creando a lo largo de su carrera y cuyo punto de partida fue un delineador de labios capaz de favorecer a todas las mujeres, sin importar su tono de piel, ojos, o forma de los labios.

Desde ese perfilador fue creciendo este esquema de maquillaje con productos que cubren todo el proceso, desde la base hasta los labios, pasando por el iluminador, los polvos, las sombras, el eyeliner… y, recientemente, ha cerrado el círculo con la máscara de pestañas.

Esta maquilladora trabajó muchos años en pasarela y haciendo las portadas de las mejores revistas del mundo. Su filosofía se basa en que las mujeres estén siempre en su mejor versión, sin grandes cambios ni artificios, sin disfraz. Así creó el llamado Pillow Talk Look que lució Ester Expósito en Venecia.

La maquilladora Saint, aliada con el estilista Victor Blanco, que eligió para ella un espectacular vestido largo en color blanco de satén con escote en V, con tirantes finos y la espalda descubierta (hecho a medida por la firma ETRO) y joyas de Bvlgari, tuvo clara la inspiración:

Quería recrear un look muy limpio que resaltase toda la belleza y elegancia de Ester. Me he inspirado en los colores clásicos de la marca y en el glamour que me inspira cuando pienso en Charlotte Tilbury: pura belleza”.