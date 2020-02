¿Tiene Lucy Boynton la maquilladora más creativa del mundo?

Tengo que reconocer que no tenía a Lucy Boynton muy en mi radar. Sin pensar mucho, era solamente Mary Austin, la gran amiga de Fredy Mercury en la película Bohemian Rhapsody.

En la pasada gala de los Oscar, llamó la atención de la redacción por su peinado cuajado de perlas y, a partir de ahí, llevada por la curiosidad, quise saber más sobre sus estilismos.

Cuál fue mi sorpresa cuando averigüé quién es su maquilladora habitual y encontré que es, probablemente, la más creativa del universo del maquillaje actual.

Jo Baker, así se llama la maquilladora de Lucy Boynton. Británica, 40 años, con un pasado de horas y horas en el stand de MAC en Selfridges (Londres), donde curtió sus pinceles maquillando más de cien caras al día, según ha contado alguna vez.

¿Por qué decimos que es tan creativa? ¿Cuál es su secreto? Pues, ni más ni menos, que llevar a la alfombra roja, con una naturalidad asombrosa, maquillajes que normalmente se reservan al estilo editorial. Los reportajes de tendencias de las revistas, para que nos entendamos.

Sus referencias a la hora de crear son… todo. Cualquier cosa que vea a su alrededor puede inspirar un look: la langosta que le sirven en un restaurante italiano, un pájaro exótico, una máscara de Carnaval, una tostada quemada… Sí, una tostada quemada.

El maquillaje de Lucy Boynton en la alfombra roja

Cierto es que todos estos colores, trazos y acabados de fantasía requieren de una personalidad atrevida, como la que se le presupone a Lucy Boynton. No obstante, Jo Baker lo integra de forma maravillosa en un rostro joven de grandes pestañas, piel rosada, melenita ondulada y poco más. Tanto, que hace pensar que nosotras podríamos recrearlo cualquier noche para una fiesta.

En un momento en que las actrices van a lo seguro en los photocalls, ya sabes, mucho ahumado, eyeliner, iluminador, labios rojos, resulta refrescante ver ciertas referencias artísticas (muchas de ellas recogidas en la serie Euphoria).

Fíjate, por ejemplo, en estas lágrimas plateadas como de arlequín:

Estaban en el Festival de Venecia y Jo Baker quiso homenajear las máscaras de carnaval del arlequín, con unas lágrimas de purpurina plateada a modo de eyeliner invertido.

O también este, con un trazo rojo que, según la maquilladora, se inspiraba en las pinzas de la langosta que había en su plato de linguine con langosta en un restaurante de Venecia.

Maquillajes de Lucy Boynton, en vídeo

Si quieres ver los detalles de estos creativos maquillajes, dale al play y disfruta:

Pestañas wow

Gelato fantasy

Gatita galáctica

Lágrimas de purpurina

Otro look maravilloso: Hada de discoteca.

Y este otro, Muñeca de ensueño:

Otro look fascinante, estilo Euphoria, con trazos de pan de oro:

Y, para terminar, dos looks de fantasía. El primero, Lucy in the sky with diamonds:

Y las pestañas falsas al estilo Twiggy, ¡nos encanta!