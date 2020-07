Durante uno de esos directos “Yo me quedo en casa con Guapísimas” que hicimos en Instagram durante el confinamiento, la maquilladora de Ariadne Artiles y Paula Echevarría, Sonia Marina, nos contó que está súper de moda hacer un look de maquillaje de un solo tono.

Es decir: eliges tostado, coral o rosa y lo pones en mejillas, labios y párpados.

Buscando por los desfiles de pasarela, constatamos que es así. El maquillaje monocolor está por todas partes. Y lo mejor es que favorece muchísimo, es muy original y descomplica por completo la rutina de maquillaje.

Las claves del maquillaje monocolor

Para aprender a hacerlo correctamente hemos recurrido a la propia Sonia, que nos ha dado sus mejores tips. ¡Gracias, crack! A continuación, las dudas que le planteamos. No te las pierdas:

Si nos decidimos a este look con un mismo tono, ¿tenemos que elegir diferentes intensidades o acabados dependiendo si es para ojos, boca o pómulos? ¿Qué favorece más?

“A la hora de jugar con un maquillaje que sea monocromático hemos de tener en cuenta qué tonos le favorecen a nuestra piel -corales, rosados, tierra, o marrones- y, en función de eso, jugar con diferentes intensidades, tonos y acabados para conseguir un maquillaje muy favorecedor y natural. Si usamos acabados en crema y texturas en brillo o satinado convertiremos nuestro maquillaje en más fresco, luminoso y veraniego, las texturas en mate son más usadas en invierno”.

¿Hay productos que se pueden usar en ojos y en labios?

“Existen productos que se pueden usar en ojos, pómulo y labios, estos son los llamados check and lips and eyes, cuya fórmula permite ser utilizada en diferentes zonas del rostro. También podemos atrevernos a usar nuestra barra de labios como colorete, y nuestro polvo solar como sombra de ojos. El maquillaje hoy en día ha evolucionado mucho y nos permite jugar, arriesgar y divertirnos para crear cualquier look que imaginemos”.

¿Y los labios? ¿Cómo conseguir entonar con el resto?

“Sólo tendremos que saber cuáles son los tonos que nos favorecen, de esta manera el acabado final será siempre armonioso, aunque esto implique llevar el ojo marcado y el labio subido”.

Entre rosa, coral y tostado, ¿qué gama recomiendas a cada mujer?

A RUBIA CON PIEL PÁLIDA Y OJOS CLAROS: Le favorecen los rosas, corales y tostados.

A CASTAÑA CON PIEL PÁLIDA: Los tonos rosas y tostados

A MORENA CON PIEL BRONCEADA Y OJOS MARRONES: Los tostados y corales.

A RUBIA BRONCEADA Y OJOS VERDES: Rosas y corales