Millie Bobby Brown presenta su proyecto más personal

Millie Bobby Brown sigue imparable con su firma de belleza ‘Florence by Mills’. La actriz acaba de anunciar el lanzamiento de 16 productos nuevos, cada uno de ellos inspirados en los 16 años que cumplirá la protagonista de ‘Stranger Things’ el próximo 19 de febrero.

La colección se llama The Florence by Mills 16 Wishes Collection y consta de 16 nuevos productos de maquillaje que salen a la venta el 3 de febrero. La actriz no puede estar más contenta con ellos. De hecho, para anunciarlo ha utilizado sus redes sociales.

Millie Bobby Brown ha subido un vídeo en el que en primer lugar aparece con una imagen angelical y seria, para luego sacar un tono más desenfadado y así ir mostrando poco a poco los nuevos productos de ‘Florence by Mills’.



Durante el paso de las imágenes se escucha la voz de Miley Cyrus que habla de estas nuevas creaciones de maquillaje. Para ella representan sus 16 deseos para el mundo, por los 16 años que va a cumplir.

Millie Bobby Brown asegura que según se va haciendo mayor sabe las cosas que son importantes en la vida y cómo un pequeño gesto puede dar lugar a una reacción en cadena. La actriz lo tiene claro:

“Cada uno de los 16 deseos representan cosas que yo valoro y creo. Los últimos meses han sido increíbles y estoy muy agradecida por cómo ha acogido la gente ‘Florence by Mills’. Me encanta ver cómo experimentan y juegan con los productos”.

‘Florence by Mills’, la marca de maquillaje de Millie Bobby Brown

Dar vida a Once en ‘Stranger Things’ ha supuesto un giro a la vida de Millie Bobby Brown. La joven actriz se ha convertido en un auténtico referente para la generación Z, así que ha pensado en ellos a la hora de sacar su línea de maquillaje ‘Florence by Mills’. Todos los productos son veganos y libres de crueldad animal. Están totalmente pensados para las pieles más jóvenes.

¿Por qué ese nombre? Millie Bobby Brown ha querido hacerle un homenaje a su bisabuela que se llamaba así y que representaba muy bien la individualidad, el ser ella misma y esto es lo que la protagonista de ‘Stranger Things’ quiere para su marca de maquillaje.