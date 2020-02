Maquillaje de ojos para ir al gimnasio

Si eres de las que piensas que no se puede ir maquillada al gimnasio, ¡olvídalo! Lo único que tienes que tener claro es qué productos de maquillaje elegir, ya que no todos valen.

Los cosméticos resistentes al agua y multifunción serán tus aliados para conseguir un look desenfadado ideal para ir al gimnasio.

Toma nota porque te vamos a dar unas recomendaciones para conseguir una mirada resistente a los ejercicios más duros de tu rutina en el gimnasio. Ni los sudores más abundantes podrán quitarte esta mirada intensa.

Consigue con unas sombras de ojos en tonos marrones con la que llevar ese toque diferenciador sin ser nada escandaloso. Ten en cuenta que para este tipo de maquillajes nos necesitarás una base, cuanto menos productos pongas sobre tu piel mejor, para que así transpire.

Perfecta en el gym con estos pasos

Sigue estos tips y serás la reina del gimnasio con unos sencillos pasos.

Elige una sombra de ojos marrón. Maquilla la zona del párpado móvil y difumínala hacia el arco de la ceja. En el punto del arco de la ceja date un toque con un tono más clarito. Si quieres conseguir uno toque wet añádele un poco de vaselina. Marca la línea del ojo con un eyeliner también en tono marrón. Aplícate un poco de colorete en los pómulos. Remata el ‘beauty look’, con un toque de bálsamo de labios.

¡Lista!

Como ves hay que desterrar la idea de que no se puede ir maquillada al gimnasio. Hay que tener cuidado de no ir muy exagerada o con maquillajes que no resistan el ejercicio físico que realices.

Estas recomendaciones para maquillarte son perfectas para darte ese toque tan especial a la hora de hacer deporte, pero también te sirve para esos días en los que con pocos gestos conseguirás el efecto buena cara.

Trazo marrón BENEFIT Bad Gal Bang! (20 €) Lápiz de ojos Sephora

Sombreado URBAN DECAY Naked Basics (17,40€) Paleta de sombras de maquillaje Urban Decay

Labios jugosos LANCÔME Rénergie Multi Lift (18€) Bálsamo de labios redensificante Douglas