¿Debería empezar a usar niacinamida?

Si te paseas por las redes sociales, siguiendo perfiles de farmacéuticos, expertos en cuidado de la piel o beauty freaks de toda condición, habrás leído mucho últimamente sobre para qué sirve la niacinamida.

La niacinamida es un ingrediente cosmético, concretamente la versión hidrosoluble de la vitamina B3 que, aunque tradicionalmente se ha usado para tratar el acné por su acción inflamatoria, hoy se sabe que tiene muchos más beneficios para la piel.

Los últimos estudios han demostrado que ayuda a reparar el daño provocado por los rayos UV y activa la luminosidad de la piel” (Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en Farmacia y fundador de Twelve Beauty)

Según este experto formulador, otros beneficios constatados de la niacinamida la convierten en un aliado antimanchas, antiedad, antirojeces, antiacné… ¿Alguien da más?

7 beneficios de la niacinamida

Reduce la aparición de las líneas de expresión Aumenta la elasticidad y la firmeza Mejora el tono Favorece la eliminación de las manchas Neutraliza los agentes contaminantes Hidrata intensamente Incrementa la función barrera de la piel

A todos estos, ennumerados por Pedro Catalá, se suman otros beneficios, entre ellos, el mencionado anti-acné. Consultamos a otros expertos, que abundan en para qué sirve la niacinamida.

Raquel González, directora de educación de Perricone MD, sostiene que es uno de los más poderosos antiinflamatorios que podemos encontrar en belleza, lo que lo convierte en gran aliado de las personas con acné, rosácea, hipersensibilidad, irritaciones, etc. “Relaja en el acto y es un gran apoyo a otros principios”, apunta.

Además, regula la producción de sebo. “Es una vitamina hidrosoluble y posee un bajo peso molecular, que permite una mejor penetración. Además, es estable de manera natural y ayuda a nuestra piel a protegerse y controlar su propia producción grasa”, concluye Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Niacinamida, el despigmentante desconocido

La vitamina B3 es un borrador de manchas, así afirman desde Perricone MD. Su efectividad contra la hiperpigmentación viene dada porque reduce la actividad de los melanocitos.

Además, la niacinamida sirve para ayudar a combatir las manchas producidas por acné. En general, es un perfecto enemigo de la opacidad de la piel. “Esto se debe a que no solo ayuda a desinflamar, lo que previene la pigmentación, sino también evita que el melanosoma se transfiera de los melanocitos a los queratocitos; es capaz de bloquear el movimiento de los pigmentos de unas células a otras”, añade González.

Y en un tema como es el de las manchas, donde la prevención lo es todo, hay que señalar que la niacinamida ayuda también a que no se formen, ya que es una potentísimo antioxidante que protege de radicales libres provenientes de la polución o la radiación solar, entre otros factores estresores.

Su pauta de uso no tiene mayor complicación y tampoco exige tomar precauciones, como pasa con otros despigmentantes. Tiene pocos efectos secundarios. Si se combina niacinamida con otros activos despigmentantes como el ácido kojico, el ácido tranexámico y los retinoides, es una bomba anti-manchas.

Sus virtudes como anti edad

Aunque no es el ingrediente anti edad por excelencia, y en cuanto a eficacia puede quedarse detrás de principios como los retinoides, el DMAE, el ácido alfa lipoico o el ácido hialurónico, no hay que subestimar a la niacinamida como un buen apoyo anti edad, puesto que contribuye a la producción de colágeno.

Para notar algo, hay que tener paciencia, eso sí. “Su efecto sobre el colágeno se suele apreciar tras, aproximadamente, diez semanas de aplicación. Es más efectiva cuando la acompañan otros activos que promuevan también el colágeno y la elastina, como los péptidos de cobre”, confirma Elisabeth San Gregorio.

Curiosidades sobre la niacinamida

Bien formulada calma, mal formulada irrita: Parece ser que con este derivado de la vitamina B3 no sirve cualquier fórmula. Como explica Pedro Catalá, “la niacinamida es una vitamina muy estable a la hora de formularla. El único problema que puede presentar es que posea residuos de ácido nicotínico que podrían provocar rojeces y prurito cuando se utiliza a dosis elevadas”. Es decir, que puede pasar de ser un principio altamente calmante a uno absolutamente irritante.

“Por eso siempre hay que utilizar la niacinamida en su versión purificada”, apunta Catalá, a lo que Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, añade: “Y trabajarla a un nivel de PH adecuado”. En la práctica esto se traduce en que la mayoría de los productos consiguen contar con un 2%-5% de niacinamida. “Y en ocasiones se consigue concentrar hasta un 10%”, comenta Nieto.

Es un bulo que no pueda combinarse con vitamina C: Existe una confusión a este respecto. “Muchos creen que no se pueden usar juntas la niacinamida y la vitamina C, pero nada más lejos de la realidad. Son absolutamente complementarias. Por ejemplo, en un suero rico en niacinamida y encima una hidratante con vitamina C estabilizada”, concluye la directora técnica de Omorovicza.