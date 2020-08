¿Qué se ha hecho Laura?

Una de cada dos preguntas (no de haters) que le hacen a la modelo e influencer de Instagram, Laura Escanes, ya sabes, la mujer de Risto Mejide, es sobre cómo consigue tener el pelo liso sin usar secador.

Parece ser que la rubia y joven madre, de melena rizosa de natural, se realiza cada equis tiempo en la peluquería un tratamiento que consigue domar el encrespamiento y dejarlo como a ella le gusta, liso cual tabla, recién salida de la ducha.

Tratamientos de alisado y contra el encrespamiento

Durante mucho tiempo, este ha sido el sueño cumplido de muchas mujeres que perdían horas y horas de su preciada existencia tratando de domar encrespamientos, bufados o como quieras llamar al pelo de Mafalda que casi ninguna mujer coqueta deja a su ser.

Este tema del encrespado, que suele ser un poco más rebelde en verano y al borde del mar, ahora puede solucionarse con resultados a medio-largo plazo sin sufrir los efectos plastificados de antiguos tratamientos de queratina, alisado japonés y demás.

Decía que a Laura Escanes no hacen más que preguntarle qué tratamiento es el que lleva cuando la modelo se expone a ronda de preguntas. Ella se ha decantado por Goa Organics pero no es el único que hay.

Si tu pelo es encrespado y te gustaría dar un descanso al secador ¡de meses!, este es tu post. Y si has leído en redes que existen diferentes opciones pero no terminas de saber cuál es la tuya, no dejes de leer.

Desde la plataforma de reservas en servicios de belleza Treatwell, donde ven cada día el éxito de estos nuevos tratamientos que palian el frizz sin dañar el cabello, saben cuál es la diferencia entre ellos y cuál te conviene más. He aquí la guía rápida para elegir el tratamiento capilar entre anti-frizz, alisadores e hidratantes orgánicos.

Para saber elegir, el primer punto a tener en cuenta es la durabilidad y el resultado que dejan en el cabello. No todo son alisados, ojo. De ahí proviene mucha de la confusión que existe:

“Todo lo que no es un alisado es una terapia. Los tratamientos se pueden realizar con el mismo producto pero el proceso es diferente y el tiempo que se tarda en realizarlo, también. Cuando hablamos de alisado, finalizamos con un tercer paso que las terapias no incluyen”, explican desde el centro 366 Compagnia della belleza.

Las opciones más punteras ahora mismo son:

Olaplex:

Si no quieres cambiar la forma del cabello pero sí añadir un plus de hidratación (lo cual ayuda a combatir el encrespamiento), es tu tratamiento.

En los últimos años esta terapia capilar ha ganado mucha fama ya que reconstruye profundamente el cabello, haciendo que luzca más fuerte y saludable”

Recomendado para: Cabellos decolorados o que usan mucho la plancha, las tenacillas o el secador y, especialmente, en verano.

Un plus: Es un tratamiento 100% vegano y cruelty-free.

Goa Organics:

Es casi imposible no haber oído hablar de este tratamiento, pues se ha convertido en el rey de Instagram.

Para los cabellos encrespados, su línea Keratin Infusion es una de las terapias capilares más usadas y recomendadas. También puede usarse en cabellos decolorados ya que suaviza la fibra capilar y aporta brillo”.

Características: Según el calor que aplique el peluquero, se modula el alisado. Por tanto, es una buena opción si se quiere un cabello liso pero también si buscas ondas relajadas o movimiento.

Keratina:

Es la opción para restar volumen al cabello, pero sin dejarlo completamente liso.

Este tratamiento sella la fibra del cabello, lo que hace que se vea más brillante y con menos frizz. Es menos agresivo y puede compaginarse con decoloraciones y jornadas al sol”.

¡Atención, muy importante! Siempre tiene que ser sin formol para un tratamiento orgánico y hair-friendly. Y no olvides cuidar el cabello en casa, ya que no es un tratamiento nutritivo ni hidratante.

Duración: Unos tres meses, siempre y cuando se eviten los sulfatos del champú.

Y un consejo: aunque secado al aire se notan sus efectos, la keratina se activa mejor con el calor. ¡Dale unos toques de secador y listo!

Taninoplastia:

Con esta terapia capilar eliminas el encrespamiento; si buscas hidratación y acabar con el frizz, es perfecto. Se bate el cobre con la enzimoterapia, de la que te contamos todo en este post.

La recomendamos especialmente en cabellos ondulados o rizados que quieren mantener su volumen, pero sin el encrespado típico del verano”.

Un plus: Es totalmente natural, por lo que interesa a personas con el cuero cabelludo sensible o que se han sometido a decoloraciones.