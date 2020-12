Esta Navidad, regala (o auto-regálate) belleza

Cuando escribas tu carta a los Reyes o a Santa Claus, piensa en invertir en belleza y regala o auto-regálate algo que suponga tiempo para ti y además repercuta en una mejor piel, un mejor pelo… Que frente al espejo notes que, esta vez, te has dejado de caprichos absurdos.

Una buena inversión en belleza es, por ejemplo, un dispositivo de limpieza facial con pulsos sónicos que supera cualquier expectativa que hayas tenido en tu vida con respecto a piel limpia y que, además, te hace un completo masaje anti-edad.

Una buena inversión también es una depiladora de luz pulsada de una primera marca o también lo son unas planchas de pelo maravillosas que te duren años manteniendo la salud de tu pelo.

Como estos, otros tantos regalos (o auto-regalos) te compensarán del año tan raro que hemos vivido, mejorarán tu piel y tu cabello y harán de tus sesiones de belleza algo mucho más rentable.

¿Pensando en hacer una buena inversión en belleza? Mira la selección de regalos (y auto-regalos) que hemos hecho para ti:

FOREO LUNA 3 para piel sensible (199€) Dispositivo que realiza una sesión de limpieza profesional en profundidad y un masaje antiedad sin moverte de casa, respetando tu piel sensible, ¡invierte en una piel luminosa!

Una paleta de básicos

CHARLOTTE TILBURY Instant Look In A Palette Stoned Rose Beauty. Contiene maquillaje para, en siete pasos, crear un look que funciona en todas a cualquier edad.