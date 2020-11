Vuelven los abuelillos

A la vista del baby boom que nos depara 2021, con María Pombo, Edurne, Paula Echevarría o la mismísima Chiara Ferragni embarazadas, podemos esperar en breve una invasión en Instagram de frentes repletas de baby hairs.

¡No me digas que no sabes lo que son los baby hairs! Pues son los abuelillos de toda la vida. Que, además de ser uno de los síntomas para detectar una mujer en postparto, se han erigido como el último peinado de moda.

Sí, sí. Ahora se lleva sacar partido a los pelillos nuevos que crecen alrededor de la frente. Y no solo se saca partido a los que nacen de forma natural, sino que se fingen. Como lo lees.

Los conocidos como baby hairs o cabellos de bebé, explica la peluquera Diana Daureo, directora de su propio salón en Madrid, son esos pelitos más finos y cortos que el resto que nacen alrededor de la frente”.

Y aclara: “Aunque en algunos casos son temporales y crecen (ya que son pelo nuevo o recién nacido, de ahí el nombre), casi nunca sobrepasan los 4 ó 5 centímetros, se quedan cortitos y, por su textura diferente y muy volátil, resultan más difíciles de controlar, sobre todo en peinados como un recogido pulido”.

Luce tus baby hairs como Kylie Jenner

En todo caso, aquí no hemos venido a ver cómo ocultarlos o disimularlos, sino a lucirlos. “Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, apunta la experta. Y nos regala sus técnicas para modelarlos o esculpirlos y hacer de ellos parte clave de tu look.

Y si esto te parece una marcianada de propuesta, atenta: los baby hairs se vieron el año pasado en las alfombras rojas en cabezas tan VIP como la de Rihana, Kylie Jenner, Jennifer Lopez o Rosalía y, revisando las propuestas de pasarela internacional de otoño-invierno 2020/21, también encontramos peinados con abuelillos de lo más sofisticados.

Un ejemplo es el desfile de The Blonds en la Semana de la Moda de Nueva York, cuya propuesta puedes ver en la foto de apertura de este post. En el backstage, el director artístico de Moroccanoil, Kevin Hughes explicaba:

“El show estaba organizado como un espectáculo por todo lo alto donde las diosas, las musas y los iconos se encuentran. Queríamos crear peinados que irradiaran opulencia y abundancia, por lo que los complementamos con apliques en diferentes texturas: plumas, cadenas, piel de serpiente y cristales iridiscentes”.

Además, el peinado, una coleta lateral ultrapulida, estaba adornada con unos baby hairs de lo más perfectamente esculpidos. Desde la marca de styling nos cuentan que los consiguieron poniendo el Strong Hold Gel de Moroccanoil a lo largo del nacimiento del cabello, formando espirales y usando, para finalizar, el Spray de Fijación Luminoso Fuerte de la misma marca.

Tres trucos para resaltar los abuelillos

Si te apetece ensayar este peinado en tu propio pelo, pensando ya en el look que llevarás para el Zoom de la Empresa cuando llegue la Navidad, atenta a los consejos de Diana Daureo: