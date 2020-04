Así se cuida una top

El jueves pasado, la famosa maquilladora y directora creativa global de Lancôme, Lisa Eldridge, invitó a su programa en directo en Instagram “Getting ready with…” a la top model Taylor Hill.

Como dos viejas amigas (que, de hecho, son), charlaron durante media hora ante una audiencia de cinco mil personas. Entre cotilleo y cotilleo de belleza, se mandaron mensajes de ánimo y compartieron con la audiencia cómo se está cuidando Taylor desde que decidió ir a ver a sus padres unos días y ya nunca se marchó.

Lo primero de lo que hablan es sobre esa rara sensación de no moverse de casa. Taylor se muestra optimista: “Hay que intentar vivir al día, sin pensar demasiado en lo que vendrá después”.

Ella, que desde los 14 años tiene una vida que transcurre de avión en avión y en habitaciones de hotel, no puede ni creerse que lleve semanas viviendo con sus padres, hermanos y perrito en su casa familiar de Palatine, una villa ubicada en el condado de Cook en el estado de Illinois, Estados Unidos.

“No recordaba haber pasado tanto tiempo seguido en el mismo sitio”, le comenta a su amiga.

La top model, ángel de Victoria’s Secret y embajadora de Lancôme, a la que Lisa Eldridge se refiere como “una chica de rutinas”, comparte con esas cinco mil personas conectadas al Instagram Directo de Lancôme cómo está viviendo este confinamiento y cómo cuidarse le ayuda a mantenerse activa, optimista, despejada y con la mente clara.

Estos son sus secretos de belleza, contados por ella misma:

Taylor y Lisa terminan su charla con una reflexión: “Un toque de colorete y un poco de máscara de pestañas hacen magia, te animan la expresión y, además, hacer ese pequeño esfuerzo para ti misma hace a la mente despertar, te hace mirar al espejo y decirte: estoy lista para lo que venga, no he sucumbido a la pereza”, dice Lisa.

A lo que Taylor añade:

Es muy importante hacer este pequeño gesto por ti misma. Para ti misma. Como forma de auto cuidado que ayuda a tu autoestima. Además, maquillarte por la mañana habla mucho de tu estado mental. Yo, aunque no me complicó mucho, intento seguir estas rutinas a diario. Me ayudan mucho en toda esta situación”.