Los secretos de maquillaje y peluquería del set de rodaje de ‘Los Bridgerton’

Este año, no habrá Carnaval. No veremos comparsas callejeras ni espectáculos en teatros. No iremos a fiestas con nuestros disfraces pero… ¿quién nos prohíbe montarnos un té en plan Regencia vía Zoom con nuestras amigas?

Con imaginación y buenos consejos, podemos recrear la obsesión estilísitica surgida por culpa de ese culebrón a medio camino entre Jane Austen y Gossip Girl que es Los Bridgerton, el último hit de Netflix.

La protagonista, Lady Daphne, que nos tiene en un ay constante con sus líos amorosos, se ha convertido en una fuente de inspiración de belleza y ya hay quien afirma que los flequillos baby bang y el look no-makeup volverán este invierno gracias a ella.

Dicho todo esto, prometíamos contar los secretos de peluquería y maquillaje que hay detrás de sus peinados y su rubor arrebatador. Con los consejos de To Be Aguilar Delgado, Charo Palomo, Gisela Bosque, Ángela Navarro y Cristina Lobato, iremos desgranando los tips para copiar sus looks más icónicos. ¡Y venga esa fiesta de Carnaval vía zoom!

Lady Daphne y sus peinados

El estilo Regencia fue adoptado por la alta sociedad de Londres a principios del siglo XIX como transición entre el georgiano y el victoriano, explica la estilista Ángela Navarro, que añade:

En Francia, esta moda se llamó estilo Imperio y supuso el abandono del clasicismo con guiños a la antigua Grecia, olvidando los corpiños y corsés tan apretados y poniendo el foco en brazos y escote”.

En cuanto al cabello, la estilista decana de Madrid nos cuenta que, a menudo rizado, se recogía en moños altos que hoy revisitamos como los nuevos bun. “Eran moños en cascada a ambos lados de las orejas, cortes à la Titus (a capas y combinados con alguna trenza), o el flequillo ‘baby bangs’, muy corto y a menudo abierto en una raya al medio”.

Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado y Charo Palomo, directora de la Atelier Charo Palomo, sostienen que dos de los peinados más habituales de la protagonista de Los Bridgerton se pueden llevar a la época actual para, por ejemplo, tu boda. Sea o no esta idea, te dicen cómo copiarlos. Serás duquesa por un día con estos dos estilismos capilares. Toma nota:

Semirrecogido con flequillo

“Se trata de un peinado muy favorecedor para las caras ovaladas y redondas, ya que enmarca la cara gracias al flequillo cortina”, afirma Conchi Fernandez, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado.

¿Cómo se hace?

1 Hazte una coleta recogiendo solo la parte superior del cabello, dejando el pelo semirrecogido.

2 Para que quede lo más elegante posible, la goma de pelo debe quedar totalmente tapada.

Para ello, usa dos horquillas, una de moños y otra normal. Pasa la del moño por debajo de la goma, toma un mechón con el que damos unas vueltas y el sobrante lo pinzas con una horquilla normal que enhebras (literal) en la primera, tirando de la misma hacia abajo de manera que el mechón se queda incorporado al resto del cabello. ¡Ni rastro de la goma!” (Conchi Fernández)

3 Para terminar, y darle un toque más estiloso, haz unas ondas naturales con las tenacillas al pelo que queda suelto y al flequillo.

Moño con trenzas

Este peinado es uno de los más clásicos, y uno de los más pedidos en looks para novia. Este peinado lo recomiendo para mujeres con cara ovalada, ya que es a las que más les favorece el tener la cara totalmente al descubierto”, apunta Charo Palomo, directora de la Atelier Charo Palomo.

¿Cómo se hace?

Coge un mechón del lateral y haz una trenza de raíz. Sujetamos la trenza con una goma pequeña y haz lo mismo con el otro lado. Coge el resto del cabello que queda suelto y haz una trenza tradicional, que sujetarás con una goma. Enróllala, metiendo las puntas hacia adentro y sujétala con horquillas. Para terminar, coge las primeras trenzas. Una de ellas enróllala por encima y la otra por abajo. Sujeta con horquillas nuevamente.

Adapta el estilo Regencia

Para adaptar el estilo Regencia, en general, a las calles del siglo XXI, Ángela Navarro nos regala sus mejores tips:

Define tu cabello rizado: “Si quieres dar más estructura a tu rizo natural, es muy importante no estirar el cabello en ninguna de las fases del secado. Aplicar una crema de peinado especial para cabello rizado ayuda a que el rizo se mantenga más definido. Puedes secar el cabello después de su aplicación al aire, pero si lo haces con secador, tienes que utilizar un difusor de aire e ir muy poco a poco ayudando a los bucles a formarse. Si lo haces cabeza abajo, te aseguras tener más volumen en la raíz. Por supuesto, cepillos y peines están fuera de la ecuación”.

Mantén un cobre Regencia: “Mantener este brillo en la melena es igual a optar por hacer una recuperación de color semanal con una mascarilla de color en tonos cobres/rojizos, lo que va a ayudar a que el color esté más brillante entre visita y visita a la peluquería”.

El maquillaje de Lady Daphne Bridgerton

Para revelar los trucos que ayudarían a replicar el look “english rose” de la protagonista de Los Bridgerton, hay que tener en cuenta algo: Durante la época de la Regencia, el maquillaje no estaba bien visto en las mujeres de alta sociedad, nos explican desde Sephora.

Eso no quiere decir, puntualizan, que no tuvieran sus pequeños trucos para resaltar sus rasgos y, sobre todo, el codiciado look “english rose” (que se parece en cierto modo al actual “no makeup makeup”, tan de actualidad). Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora, nos explica cómo conseguirlo.

Claves de cómo se maquilla la duquesa:

“El bronceado estaba muy mal visto durante la Regencia”, explica Gisela Bosque. Esto se traduce en que siempre se buscaba una piel muy blanca. “Para ello, nada como recurrir a una base de maquillaje del mismo tono – e incluso ligeramente más claro – que la tez y extenderlo bien, sin olvidar cuello y escote”, sugiere la maquilladora.

Claramente, la clave de este look son unas mejillas ligeramente sonrosadas. Para que tengan ese aspecto como de rubor 100% natural, la experta de Sephora te anima a buscar bien, hasta que des con el color correcto: un rosa que imite a la perfección el rubor natural.

Aplica el colorete en la parte más alta del pómulo. Para localizarlo, basta hacer una sonrisa muy exagerada y extender el color con gestos circulares suaves. No se busca marcar los pómulos, sino dar un aspecto ligeramente arrebolado al rostro”.

Otros tips para copiar el maquillaje de Daphne son:

Los polvos traslúcidos, esenciales para conseguir ese aspecto inocente y dulce de la serie. “Un truco muy curioso es usarlos en los párpados, con suavidad, a modo de sombra casi invisible, pero perfeccionadora”, cuenta Bosque. Las pestañas, sin maquillar. “Para las pestañas oscuras de base, basta un poco de gel incoloro o máscara en un tono marrón para aportar algo de definición a la mirada, pero de forma muy suave, sin marcar”, explica la maquilladora, que continúa: “Para las que tengan las pestañas claras, un truco: aplicar el cepillo sólo en la raíz y moverlo de lado a lado, sin llegar a maquillar las puntas. Otro buen truco es usar rizapestañas sin llegar a maquillarlas”.

Los ojos de la Duquesa

Para terminar de recrear el “no make-up make-up” de Lady Daphne Bridgerton, la maquilladora Cristina Lobato desvela las claves para maquillarnos los ojos como ella, paso a paso: