A solas con Blanca

Hace unos días, la actriz Blanca Suárez se reunió vía Zoom con la prensa de belleza. Estábamos deseando encontrarnos con ella porque se puede decir que en estos momentos vive un momento dulce.

La hemos visto radiante en el Festival de San Sebastián y últimamente está en boca de todos porque ha presentado la película “El Verano que Vivimos”, dirigida por Carlos Sedes y actualmente rueda Jaguar, su próximo proyecto para Netflix, una serie ambientada en la España de los años 60 que cuenta la historia de Isabel Garrido, una joven española que logra sobrevivir al campo nazi de concentración de Mauthausen.

Al igual que hizo el año pasado, Blanca es musa de Rouge G, los labiales más icónicos de la marca Guerlain. Gracias a ella, a la marca, pudimos preguntarle sus secretos de belleza. Aquí, todo lo que contó:

1 Antes de empezar a maquillar, una buena crema. Pero no solo eso. “Buena limpieza, jabón, tónico, hidratante, contorno… Dependiendo del maquillaje que me vaya a hacer, recurro a alguna crema iluminadora que ayude a desprender un poco más de luz, o que me ayude a sentir que mi cara de alguna manera se levanta”, explicó.

Para que siente bien un maquillaje, creo que es esencial haber tratado antes la piel, si no, siempre hay algo que no encaja”

2 Los parches son sus aliados. Los usa cuando tiene una cita importante: “Los parches de ojos Super Aqua-Eye Patchs de Guerlain me salvan la vida”, puntualizó.

3 Que el cuello existe, su madre se lo enseñó. Blanca no olvida prolongar los cuidados cosméticos más allá del cuello: “En general, nos aplicamos la crema solamente en el rostro, en el contorno, pero se nos olvidan zonas que también hay que hidratar y cuidar para que no envejezcan”, contó a la prensa.

4 Llevar mascarilla exige más mimos e hidratación. “A todos nos ha cambiado el concepto del maquillaje y hemos tenido que adaptar también el cuidado de la piel porque ahora tiene necesidades que antes no tenía. Hidratar muy bien la piel es muy importante”, concluyó Blanca.

Astucias de maquillaje de Blanca Suárez

1 Capas y capas de máscara. Es su producto fetiche. No sale de casa sin ella y confiesa su secreto menos ortodoxo a la hora de aplicarla:

Hay encontrar el cepillo que a tu pestaña le va bien. Luego, darse bastantes capas. Yo la aplico desde la base y mancho con el cepillo el huequito que queda entre cada pestaña (porque así parece que tienes las pestañas más tupidas). Después voy difuminándola hacia las puntas, dejo que se seque, cepillo con un cepillo seco, sin máscara, y doy otra capa. Así, hasta que creas que es suficiente, cosa que es difícil, a mí me suele costar parar”.

2 Bronzer everywhere. Para los días en que no tiene que posar en photocall ni hacer una producción especial, Blanca recurre a los tonos tierra. Y los polvos bronceadores los usa hasta como sombra de ojos.

La técnica, adoptada de su amiga y maquilladora Natalia Belda, consiste en: primero, marcar volúmenes con los polvos Terracotta de forma muy sutil, a modo de contouring muy discreto. Después, usarlos como sombra para marcar la cuenca del ojo y, de forma muy ligera, el párpado inferior, sólo en la raíz de las pestañas.

3 El rojo le cambia el humor. Para ella, nada como un tono potente para levantar el ánimo: “Dicen que en las grandes crisis el uso de labiales de colores con mucha presencia sube, ¿no? Pues creo que sí, que es un punch para subir la energía, el estado de ánimo… De esa forma, si nos miramos de repente de refilón en un espejo, nos sentimos con más power”.