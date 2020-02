Edurne y su maquillaje de portada

Todos los que compramos el número de febrero de la revista Stilo tuvimos la misma reacción con la portada. ¡Menudo lookazo el de Edurne! Outfit rollo athleisure, melenaza wet y foco en los ojos.

La artífice del smokey eye que nos fascina es Rebeca Trillo-Figueroa*, una de las jóvenes promesas del maquillaje nacional. No solo del maquillaje, ya que Rebeca es lo que se conoce como MUAH (make up artista and hair, es decir, se ocupa del maquillaje y del peinado de la modelo).

Rostros como el de Natalia de Molina, Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Rujas, Carmen Arrufat y muchos más han pasado por sus pinceles. En todos sus trabajos ha demostrado que no solo sabe dejar guapa y divina a la que se pone en sus manos, sino que es capaz de hacer propuestas de color sumamente creativas y que son un soplo de aire fresco para la alfombra roja.

Hablamos con Rebeca sobre el look de Edurne en portada porque nos moríamos por un paso a paso de ese ahumado de ojos. Sobre esta técnica y los productos utilizados para llevarla a cabo, nos habla a continuación.

El secreto de ese smokey eye es…

“Usar lápiz. Para realizar el ahumado de los ojos, usé el kohl negro de Givenchy para delinear y, después, apliqué sombra oscura”, explica Rebeca Trillo-Figueroa, que puntualiza: “Este lápiz es de un negro muy intenso y se difumina muy bien, lo que hace que quede un ahumado mucho más marcado que cuando solo usas sombra de ojos”.

¿Lleva contorneado y colorete o solo colorete?

“Las dos cosas”, sentencia Rebeca. “Primero, un contorneado realizado con los polvos Le Saharienne de YLS. Y, después, un toque del colorete Prisme Blush de Givenchy”.

Rebeca explica el contorneado que hizo a Edurne: Debajo del pómulo para resaltarlo, en los lados de la frente -dejando la parte central más clara- y a lo largo de la mandíbula para otorgar cierta oscuridad.

Los labios parecen sin pintar

“Pero están maquillados. Eso sí, con un tono nude que se asemeja mucho a su tono de piel. Concretamente, el número 10 de la línea Le Rouge de Givenchy”, apunta la maquilladora.

¿Cómo esas cejas pluscuamperfectas?

“Edurne tiene unas cejas perfectas de por sí”, argumenta Rebeca. “Sólo las acentué un poco, dibujando el arco ligeramente”, concluye.

*Rebeca Trillo- Figueroa (@rebecatfigueroa en Instagram) trabaja con la agencia X Artist Management.