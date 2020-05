Monta el spa en casa como Lily Collins

Si te faltan ideas para relajarte y sobrellevar estos días de confinamiento, haz como la actriz Lily Collins (Guildford, Reino Unido, 31) y móntate un spa en casa.

¿Cómo? De la forma que explicó ayer ella misma durante el directo que hizo en el pefil de Instagram de Lancôme (marca de la que es embajadora), junto a Lisa Eldridge, maquilladora y directora creativa global de la marca.

Lily contó a su amiga y maquilladora que vive estos días como en una montaña rusa: “Unos días me levanto con ganas de llorar y otros digo: Bien, un día más es un día menos, ¡Lo conseguiremos!”. Mientras tanto, pasa los días limpiando la casa cual loca y escuchando podcast sobre mindfulness.

La meditación me ayuda a centrarme en lo importante, no en los detalles absurdos que a veces me preocupan. Tengo un libro de meditaciones breves que se llama The language of letting go que me da algo en qué pensar cada día”.

La actriz británica, que actualmente reside en Los Angeles junto a su novio, el director de cine y escritor estadounidense Charlie McDowell, se declara adicta a los podcast. “He caído en su mundo como un conejo en una madriguera. Mientras limpio, en lugar de ponerme música, escucho un capítulo tras otro”. ¿Sus favoritos? The happiness Lab y The one you feed.

“Estar aislado y sin contacto con la gente me ha hecho apreciar el simple placer de escuchar la voz de alguien que me habla al oído. Ahora mismo, un podcast es lo más parecido a una conversación de las que teníamos a diario antes del confinamiento. Echo de menos sentarme en un restaurante y escuchar de fondo a la gente charlando”, le cuenta a Lisa.

Momento de autocuidado

Este momento de introspección y búsqueda del aquí y el ahora se le antoja a Lily el ideal para potenciar las rutinas de belleza. “Es una forma de quererte a ti misma”, explica. Y abunda: “No puedes abrazar a tus amigos ni a tu familia, pero puedes cuidar de ti”. Ella lo hace cada día en un ritual de belleza muy personal en el que se mezcla la cosmética, la respiración y los aromas relajantes.

“Echo mucho de menos los mimos y momentos de lujo de estar sobre una camilla recibiendo un tratamiento facial, así que cada tarde me pongo la mascarilla Advanced Génifique Mascarilla Fundente Hidrogel Efecto Flash de Lancôme, vaporizo unas esencias relajantes por la habitación y me hago un automasaje en la espalda con el rodillo.

Después, lleno la bañera con agua calentita, aceites esenciales, rodajas de pepino y trozos de limón y me sumerjo en ella, fantaseando que estoy en un spa”.