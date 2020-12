Esta Nochevieja, encadena tu melena

No importa que este año te comas las uvas y brindes vía Zoom con siete pantallas sobre la mesa conectadas a tu familia y amigos. Si hay que despedir a 2020 por todo lo alto, se hace. Y se hace sin escatimar en brillos.

Aprovecha la tendencia que ha saltado a pasarelas en la que las melenas se plagan de cadenas, cristales y perlas y pon en tu look todo el brillo necesario para alumbrar este momento.

Para las más atrevidas habitantes de la Nochevieja, los diseñadores de moda internacionales fueron dejando sus propuestas y hoy las recogemos aquí. Pasó ya el momento de la diadema de raso y el pequeño detalle joya. Si te atreves, es tu momento. Cadenas de strass colgando por la coleta, tiras triples de brillos a modo de diadema, perlas, cristales… ¡que no falte de ná!

Cadenas en el pelo, directamente desde la pasarela

Lo hemos visto en el desfile de Area, en Gucci, en Siriano, en Rokh. Lo hemos capturado para ti y, sin terminar de entenderlo, hemos consultado a los que más saben. Alberto Sanguino, Director de Educación de Llongueras, arroja un poco de luz sobre cómo lucirlos:

Los accesorios para el cabello son y seguirán siendo tendencia hasta los últimos días del 2020. Atrás quedaron las diademas y los lazos, para dar paso al glitter, las perlas y las cadenas”.

Si hablamos concretamente de las cadenas en el pelo, ya te darás cuenta que, con estos accesorios, ya no necesitarás nada más para conseguir un look que sea pura fantasía. “El objetivo es alcanzar el look metalizado con extensiones de cadenas”, apunta Sanguino, que especifica: “Colócalas directamente sobre la coleta, o si prefieres un look más cañero, hazlo directamente desde los nacimientos del cabello en la zona de la frente”.

¿Te ha quedado claro que este año es tendencia encadenar la melena? Inspírate en los mejores looks de la pasarela internacional y, a continuación, revisa las propuestas que te hacemos para comprar una cadena para el pelo:













Ahora que ya tienes clara la inspiración, si te apetece lucirla, solo tienes que hacerte con uno de estos accesorios de cadenas y strass para el pelo que hemos seleccionado para ti:

Cadena de strass de colores Para copiar la coleta del desfile de Area Amazon

Cadenas colgando en la coleta Emula el desfile de Siriano Amazon

La versión con perlas Que también son tendencia Amazon

La opción fácil ASOS Diadema con eslabones dorados y perlas (2,40€) Asos

Diadema Gucci wannabe Para copiar el look del desfile de Gucci, ponte dos o tres... ASOS Diadema de strass (10,49€) Asos