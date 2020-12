Cinco trucos de pelo para salvar un zoom a traición

En este momento de comunicaciones por pantalla non stop, parece que en cualquier momento te pueden poner una reunión. Recién levantada el día que no te has lavado el pelo, llegando de correr con todo el pelo sudado…

Para esas situaciones de zoom a traición, tenemos cinco trucos para que tu pelo parezca limpio, aunque no lo esté. Nos los regalan los expertos en peluquería.

5 trucos para impostar un pelo limpio

Sostienen los expertos de Treatwell -la plataforma para reservar servicios de belleza más cool del momento- que no hace falta lavarse la melena todos los días para tener el pelo limpio. Si llegas del gym o te has levantado sin tiempo, puedes mostrarte esplendorosa sin que nadie note que no llevas el pelo recién lavado. Toma nota:

Champú seco, ¡la solución! Se convertirá en tu mejor aliado (¡pero no abuses de él!). Tiene el poder mágico de absorber el exceso de grasa y hace que tu pelo se vea limpio. Usado correctamente, limpia tus raíces en un minuto y aporta un extra de volumen. ¿Cómo se utiliza? Clica aquí y lee todas sus claves para usarlo correctamente. Efecto mojado para disimular: Sí, sí, aquí hay trampa. Nada mejor que probar un look efecto wet para disimular que tu pelo está sucio. Está súper de moda. Utiliza un poco de agua, gel fijador, et voilà! Con coleta, moño o, simplemente, peinado con un peine de púas anchas hacia atrás, ¡lista para dejarte ver! Ondas post-gimnasio, ¿por qué no? Hazte una trenza cuando vayas al gimnasio y ya verás la de ventajas que tiene. Primero porque se ensucia menos el pelo, luego porque tu pelo se despeinará nada y menos. Y, por último, porque, al quitártelas, tendrás unas ondas 10. ¡De nada! Una cola alta ayuda (y mucho). Cuando hacemos ejercicio solemos sudar por la nuca por el calor que nos da nuestro propio pelo. ¿La solución? Una coleta alta para intentar ensuciar tu melena lo menos posible. Así sudarás menos por esa zona, tú estarás más fresquita y ya verás como el pelo sale mucho más limpio después de una sesión non-stop. ¡Ah, y las diademas! Si quieres que el pelo te dure (casi) limpio más de tres días, ¡entonces hazte con una diadema, amiga! Porque muchas veces somos nosotras mismas quienes nos ensuciamos el pelo con las manos. Así que si ves que empiezas a tener el pelo sucio, ponte una diadema estilo “pelo pa tras”, no te lo toques nada y ya verás como así aguanta mucho más.

Hablando de diademas… Laura Escanes ha empezado una colección, ¿quieres copiarle algún modelo? ¡Los tenemos todos!