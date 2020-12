Trucos y gadgets para verte perfecta en tus zooms navideños

Esta Navidad te vas a hartar de videollamadas. La necesaria distancia social, las cenas reducidas, las ciudades aisladas… La tecnología, hoy más que nunca, va a ser tu gran aliada para poder compartir momentos con la gente que quieres.

Aunque la espontaneidad es parte de la diversión, y estamos ya acostumbrados a vernos por zoom en todos los momentos y circunstancias, hay que ser realista: en Navidad te vas a arreglar y a poner guapa. Así que tómate un minuto para planear: que la pantalla y la horrible luz de ambiente no estropeen tu esfuerzo. Si quieres que tus amigos, familiares y fichajes varios te veas esplendorosa en pantalla, recurre a algunos trucos. Spoiler: si tienes guardada alguna guía telefónica, es el momento de sacarla.

Sí, si. Quien dice una guía, dice una caja de zapatos o dos paquetes de folios. ¿El motivo? Elevar un poco el móvil. Además, si no quieres disgustos, busca dónde apoyarlo de forma estable.

Consejos expertos para salir bien en pantalla

Pero, primero, lo primero. Si no quieres ver divina a tu cuñada mientras tú sales desencuadrada, mal iluminada, con cara de cansancio (pese al maquillaje) y una papada que jamás hace presencia en tus habituales selfies, haz caso a los que más saben.

Los fotógrafos profesionales no se cansan de repetirlo. La luz lo es todo. Con una buena iluminación pasas de agotada a súper diva en un abrir y cerrar de ojos. La luz ha de venir del frente, nunca de arriba ni de abajo ni de un lado. Mejor si es suave y no demasiado amarilla (como algunas bombillas).

Tom Ford, el rey de Zoom

No sé si recuerdas la anécdota, ocurrida al comienzo del confinamiento, cuando una periodista que escribe en el New York Times, llamó antes de un directo al diseñador Tom Ford para pedirle sus trucos para salir favorecido a través de la cámara del móvil.

El genio tejano no tuvo ningún problema en compartir sus secretos. Yo, que tú, me los imprimía y los colgaba en el espejo del tocador. Nadie sabrá por qué, pero todos comentarán lo guapa que se te veía cuando entraste por Face Time a felicitar el Año Nuevo.

1. VIVA EL CONTRAPICADO

O, lo que es lo mismo, coloca el portátil o el móvil (sujeto en el apoya-móviles que tengas, si tienes) sobre una pila de libros, una caja de zapatos o dos guías telefónicas.

Que la cámara quede un poco por encima de la cabeza es la garantía para ocultar la papada. Además, una vez colocado un poco en alto el móvil o portátil, asegúrate de que tus ojos estén bien centrados en pantalla. Que no tengas que mirar hacia arriba ni hacia abajo.

2. UN POCO DE LUZ DIRECTA

Ford recomendaba poner una lámpara detrás del ordenador para que ilumine la cara de frente sin deslumbrar. La verdad, ¿quién quiere una lámpara cuando existen aros de luz específicamente creados para este menester? Más abajo encontrarás una selección de nuestros favoritos. No lo dudes y cómprate uno. Será la inversión más rentable de 2020.

3. EL TRUCO DEL FOLIO

Sugiere el diseñador de moda que, sobre la mesa en la que has puesto el portátil o el móvil, coloques un folio –justo debajo de tu cara- para que la luz se refleje en él y ayude a suavizar ciertas facciones. Si no tienes folios, sirve una sábana o un pañuelo blanco o crudo. Olvida este truco si te compras un aro de luz, porque no te hará falta esa iluminación desde abajo.

4. MAQUILLAJE A TODO LO QUE DA

Resalta tus ojos, luce tu labial favorito, coquetea… y no te olvides de tener a mano una polvera para eliminar brillos.

Ahora que la iluminación para el zoom ya no tiene secretos para ti, elige el aro de luz para portátil o para móvil que te comprarás:

Muy cuqui IEGROW Aro de luz para móvil (25,99€) Con cargador USB, trípode, bluetooth y palo selfie en color rosa. Amazon

Minimalista NEEWER Anillo de luz LED (20,99€) Con tres modos, soporte para móvil y buen tamaño (diámetro de 25 cm). Se conecta por USB. Amazon

Para usar sin mesa DIYIFE Aro de luz (15,99€) Con brazo móvil y soporte para el teléfono. También puede sujetarse a un atril o al portátil. Tres tipos de luz y mando a distancia. Amazon