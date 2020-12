¡Feliz Nochebuena y Navidad!

En estos dos looks creados por Leire T. Ballesteros para L’Oréal Paris encontramos el contrapunto ideal entre arreglada y natural que exige la Nochebuena y la Navidad.

Si vas a estar en tu casa, con tus convivientes, conectándote a zoom para ver al resto de familia y amigos, tampoco hace falta que te maquilles y peines de manera muy sofisticada (si no quieres). Eso sí, la melena impecable siempre es adecuada cuando se trata de celebrar.

En estos dos looks de ondas suaves puede elegir si llevar la melena suelta o recogida, ¿cómo te gusta más? Para que no tengas que elegir, te dejamos las claves de los looks creado por Leire T. Ballesteros, en la modelo Klaudia Mikolasova (de The Tribe Models), fotografiada por el gran Kike Miranda.

A continuación, te contamos el paso a paso y, después, los productos con los que emular el look. ¡No te lo pierdas!

Paso a paso de la coleta:

1. ALISA: Para conseguir una coleta baja -pulida pero informal- lo importante es alisar bien el pelo previamente

2. PULE: Justo antes de hacer la coleta, aplica laca y cepillar el cabello muchas veces hasta conseguir que no quede ningún cabello saliente.

3. CORONILLA: Después, con los dedos, saca un poquito de volumen en la parte de atrás.

4. FIJA CON LACA: Por último, aplica un poco de laca en la mano para acabar de perfeccionar con los dedos los cabellos de las patillas.

¿No te encanta el resultado final?

Paso a paso de la onda relajada:

1. PREPARA LA MELENA Lo primero, aplica espuma para rizos

2 HAZ LOS MOÑETES: Enrosca el cabello por secciones, sujetándolo con pinzas.

2. PACIENCIA: Deja unas horas que actúe, secando al aire.

3. DESPEINA: Para deshacerlo, usa los dedos. De esa forma, la onda es más relajada.

4. FIJA CON LACA: Finalizar con laca para que aguante bien el peinado.

¿Te animas a copiarlo?

Ahora que ya te hemos contando la inspiración de estos dos looks, ideales para Nochebuena y Navidad, cómprate los productos a los que hacía referencia Leire:

FIJAR Laca Elnett Fijación Fuerte (7,75€) Douglas

MASCARILLA La gama Dream Long consigue domar el encrespamiento al tiempo que se reduce la visibilidad de las puntas abiertas. Perfumes club

LAVAR Champú Elvive Full Resist (3,85€) Amazon