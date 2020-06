¡Atención, novias de otoño!

Todas aquellas que vais a decir Si, quiero en otoño, sabréis que, a partir de ahora, vuestra piel también está en capilla. Queda el tiempo justo para poner el rostro a punto si es que hay algún tema que os preocupe.

La piel es un órgano vivo que reacciona ante cambios en el organismo y el sistema nervioso. El estrés previo a la boda puede reflejarse en forma de granito inoportuno, pequeñas rojeces, falta de luz… He aquí un repaso a los problemas más comunes en la piel de una novia. También tenemos los mejores consejos para ir resplandeciente y salir bien en unas fotos que guardarás toda la vida.

Estrés pre-boda

A todas nos ha pasado. Después de seis meses eligiendo vestido, accesorios, flores, invitaciones… dejamos para el último momento algo fundamental: el aspecto de la piel.

“Es común ver a novias que, poco antes de la boda, vienen con los poros dilatados, deshidratación, falta de luz, arruguitas. Aunque lo más común es que se presenten con granitos, por culpa del estrés que provoca una boda”, explica Elena Comes, directora de Le Petit Salon, centro de belleza madrileño con programas especiales para novias (913196751).

De ahí la importancia de ir con tiempo a la cabina de estética. “Es fundamental realizar un diagnóstico completo de sus costumbres y hábitos para realizar un programa de puesta a punto que irá evolucionando a medida que se acerca la boda”, aclara Comes.

Si bien es cierto que una piel sin problemas se verá fabulosa con un extra de hidratación y luminosidad, aquella que haya sufrido el estrés en forma de irritaciones, eccemas, arrugas o granitos exigirá de un tratamiento adecuado que podrá alargarse más o menos, dependiendo del caso.

Salir bien en las fotos

Problemas puntuales aparte, hay ciertas pautas que ninguna novia debería obviar El fotógrafo especialista en bodas, Santiago de Sentmenat (santiagodesentmenat.com), nos da una guía de lo que la cámara no puede esconder:

“El blanco y negro es mejor para camuflar defectos, desaparece casi por completo cualquier cambio de tono en la piel, un moreno excesivo… Pero, obviando la existencia del Photoshop, la mejor piel para foto es la que tiene un tono saludable, no demasiado bronceado y sin arrugas de expresión marcadas. Los brillos y el exceso de grasa no me preocupan porque son fácilmente camuflables con maquillaje”.

Y, si hablamos de maquillaje, ¿cuáles son los requerimientos de un maquillador? ¿cómo le gusta encontrarse la piel de la novia? “La piel es al maquillaje lo que un lienzo para una pintura al óleo”, declara Lewis Amarante, maquillador profesional.

“Ha de estar bien preparado. Las condiciones idóneas para un look impecable serían una piel sin marcas y sin producción excesiva de grasa. En cuanto a las líneas de expresión, una vez éstas se hacen evidentes es un tanto complicado, por no decir casi imposible, camuflarlas”, continúa Lewis.

¿Insinúa necesario un pinchacito de bótox? Quizá baste con un buen peeling anti-edad. Las posibilidades son varias y muchas pasan por la cosmética. “Siempre podemos aplicar una crema con efecto flash y maquillaje con primer“, recomienda el maquillador.

Pero no sólo de textura debemos hablar. El tono también es importante. “Las pieles claras siempre ofrecen un aspecto más delicado y luminoso”, aclara.

Mensaje recibido: si te casas en otoño, este verano córtate con el sol.