Trabaja tus glúteos (y no solo para presumir)

Culpa de la vida sedentaria que llevamos, nuestros glúteos no están estimulados. Es más, los expertos sostienen que tanta silla en la ofi, tanto ascensor y tanto coche han hecho que tengamos esos músculos desactivados.

Cuando los glúteos están sin tonificar y sin fortalecer, otras zonas del cuerpo se resienten: la espalda baja, los isquiotibiales, los cuádriceps y los músculos de alrededor empiezan a trabajar extra para unas funciones que deberían cumplir los glúteos. Ahí comienzan los tirones, las sobrecargas, las descompensaciones… incluso las lesiones.

Se impone empezar desde hoy a trabajar un músculo fundamental para la higiene postural. Y no solo porque, si lo haces, los vaqueros nuevos te quedarán de infarto. Hazlo por salud.

Además, no pierdas de vista esto: si estás inmersa en un programa para perder peso, ten en cuenta que, a mayor musculatura, mayor gasto. Y has de trabajar los músculos grandes, entre los que se encuentran los glúteos.

¡Adelante! No lo pienses más y trabaja tu trasero con unos ejercicios fáciles que puedes hacer en tu casa. Sara Álvarez, fundadora y creadora de la metodología de RETO 48, junto al equipo de coaches del famoso sistema, propone una serie de ejercicios prácticos y súper sencillos que puedes probar para practicar en cualquier momento y conseguir así unos glúteos tonificados.

Coloca los pies a la altura de los hombros, dirigiéndolos ligeramente hacia el exterior y echa los glúteos hacia atrás, como si estuvieras sentándote.

Vuelve a la posición inicial y haz las repeticiones necesarias.

Coloca con una pierna hacia atrás, y manteniendo siempre la espalda recta, flexiona ambas rodillas hasta que formen cada una un ángulo de 90 grados.

Regresa a la posición inicial y repite.

Túmbate con la espalda totalmente pegada a la esterilla, los brazos a los lados y las rodillas flexionadas.

Separa ligeramente los pies, a la altura de la cabeza.

Levanta la cadera, manteniendo la espalda recta, hasta haga una línea recta con los muslos y los glúteos.

Regresa a la posición inicial y repite. Puedes probar añadiendo peso o elevando una pierna.

Para este ejercicio necesitarás ayudarte de un step, un cajón o una escalera. Ten en cuenta que cuanto más alto sea el material que utilices, mayor será el esfuerzo que harás.

Posiciónate frente al step con las piernas ligeramente separadas y sube la pierna que quieres ejercitar.

Manteniendo la espalda recta y usando solo la fuerza de esa pierna, sube el resto del cuerpo a la plataforma. Vuelve a la posición inicial y alterna la pierna que impulsa para que el entrenamiento sea completo.

A pesar de no parecer un ejercicio complicado, es importante tener en cuenta que no debemos ayudarnos con la pierna que no estamos ejercitando. Puedes añadir peso para elevar la dificultad del ejercicio”.