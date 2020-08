Copia las horquillas a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni está pegándose unas vacaciones espectaculares viajando por Italia. Después de narrarnos minuto a minuto cómo ha sido su vida en confinamiento, nos alegramos de verla disfrutar.

Sus looks, para no perder la costumbre, siguen siendo a diario diseccionados por los fans, que no dudan en emularlos, inspirándose en el estilo tan personal de una diseñadora de moda e instagrammer que ya reúne más de veinte millones y medio de personas en torno a sus redes sociales.

El pelo de Chiara Ferragni en verano

Mirando varias publicaciones de su feed, y también de Tik Tok, hemos descubierto que Chiara no quiere ni rastro de aspecto encrespado en su pelo de verano y, para ello, recurre a accesorios que tú y yo ya llevábamos en los noventa y que ahora vuelven con fuerza. Pañuelos de bandana, scrunchies de colores, diademas y ¡horquillas!

Las últimas que hemos visto a la italiana son unas muy bonitas con adornos de caracolas y conchas, de lo más marineras y que casan perfectamente con el entorno costero en el que está disfrutando de sus vacaciones.

¿Te gustaría copiarlas? Hace unos meses ya copiaste las que se puso Alexandra Pereira para una fiesta muy especial en torno al champán, ¿te acuerdas?

Las puedes llevar con el pelo suelto y ondulado, como lo hace Ferragni, pero también adornando un recogido que te proteja del calor, sujetando algún mechón perdido de la coleta y recogiendo el flequillo, si te molesta.

De cualquier forma, te encantará lucirlas, así que, si quieres, elige unas horquillas con caracolas y conchas como las de Chiara Ferragni de la selección que hemos hecho para ti:

Opción 1 BEAUPRETTY Horquillas con adornos de mini caracolas y perla de imitación (6,99€ / 3 piezas) Amazon

Opción 2 LURROSE Horquillas con adorno de caracolas de diferentes tipos (5,99€ / 5 piezas) Amazon

Opción 3 CAREOR Horquillas de pelo con conchas de diferentes tipos y tamaños con adorno de perlas artificiales (7,99€ / 5 piezas) Amazon

Opción 4 LURROSE Horquillas de pelo con motivos de caracolas de diferente estilo en plateado y dorado (6,29€ / 8 piezas) Amazon

Opción 5 MEETLIGHT Horquillas de pelo con adornos de conchas, caracolas y perlas artificiales (9,32€ / 6 piezas) Amazon

Opción 6 LURROSE Horquillas con adornos de estrella de mar, concha y caracola en acabado dorado (8,70€ / 4 piezas). Amazon