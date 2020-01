Magia en los dedos

Desprenderás destellos con el movimiento de tus manos si te animas a hacer en tus uñas un nail art con purpurina. Es fácil, sexy y tan adictivo que querrás hacerlo en todos los colores.

No queremos quitar glamour al look, que lo tiene a tope, pero que sepas que un toque de purpurina en la punta de la uña salva una manicura estropeada en momentos de prisa.

Pero volvamos al nail art y a la magia en tus dedos. Hay manicuras que causan sensación, y esta será una de esas para enmarcar. Los colores no son muy llamativos, pero el efecto que se consigue con estos pasos que nos ha enseñado el experto maquillador Mauro Saccoccini para YSL, te hará causar sensación.

¿Cómo? Un cobre discreto en la base y una lluvia de strass plateado en medios y puntas proporcionan una combinación chic y sofisticada.

Para empezar, manos listas. Los pasos previos al color son más importantes casi que el decorado. Unas uñas pintadas pero descuidadas son un horror, mientras que unas cuidadas, aun sin maquillar, son maravillosas.

PASO 1: PREPARA EL TERRENO

Lo primero es limar con la forma deseada. Después, empujar cutículas y, por último y no menos importante, hidratar bien toda la superficie (que las manos no solo son las uñas). El secreto de una manicura fabulosa es una gotita de aceite para cutículas. ¿No sabes cómo se usa? Aquí te lo explicamos.

PASO 2: EL TOQUE DE COLOR

Es el momento del color. Primero, una capa protectora o tratante. Luego, dos de color (en este caso cobre).

PASO 3: VISTE TUS UÑAS DE FIESTA

Para finalizar, aplica la purpurina plateada, a modo de ‘top coat’, solo en medios y puntas. Este sutil detalle le dará un efecto muy especial a tu manicura.

Mira el resultado final… ¿no es una fantasía?

Y aquí te hemos preparado un kit para que lleves a cabo este look en tu casa. Compra todo lo necesario para hacer un nail art con purpurina:

RITUALS The Ritual of Karma Crema para las manos SPF 15 (9,55€). Lujosa loción para calmar, suavizar y proteger las manos frente al envejecimiento prematuro y las manchas por el sol.

Capas de esmalte

OPI Nail Lacquer (5,70€) en tono bronce, Made it to the seventh hill! Esmalte de larga duración que ofrece un acabado brillante, uniforme y a todo color.